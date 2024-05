La CUP se conjura para resistir con fuerza y ser alternativa a un "autonomismo pusilánime"

Con la sensación que ha ido a más a medida que avanzaba una campaña que les cogió de improvisto, la CUP ha cerrado la carrera hacia las elecciones al Parlament con un mitin enérgico en el passeig del Born de Barcelona, uno de los espacios referente del independentismo de izquierdas. Su cabeza de lista, Laia Estrada, ha sido la encargada de cerrar un acto que se ha alargado durante una hora y media, pidiendo a los cientos de asistentes un último esfuerzo para convencer a los indecisos para "llenar las urnas de esperanza contra la política de la resignación".

Con constantes críticas a las políticas que, según los anticapitalistas, representa la "sociovergència republicana" -es decir, el PSC, Junts y ERC-, Estrado ha defendido que "necesitamos una CUP muy fuerte para garantizar un Parlament más de izquierdas, más republicano y más independentista" que sirva tanto para hacer frente a un "autonomismo pusilánime" y, sobre todo, para ser "alternativa". Una alternativa que pasaría por desbordar el capitalismo y "garantizar derechos y servicios públicos y controlando de forma directa los sectores estratégicos de este país, con una distribuidora pública, una energética pública o una banca pública".

Estrada: "Junts, PSC y ERC se pondrán de acuerdo para que nada cambie"

Estrada ha subrayado que pese a las críticas en campaña, si no hay un vuelco en las urnas "el domingo veremos como Junts, PSC y ERC se pondrán de acuerdo para que nada cambie y para mantener esta sociovergencia republicana en la que gana una minoría y la mayoría se empobrece".

En este sentido, ha añadido que los catalanes se enfrentan "al PSC más de derechas" de su historia, mientras que "Junts es la Convergència de toda la vida pero ondeando la estelada" y "ERC ha sido incapaz de diferenciarse de las políticas sociovergentes" de siempre. Además, ha criticado que los dos grandes partidos independentistas ahora "compiten por ver quien pacta mejor" con el Gobierno, algo a "lo que no nos van a arrastrar".

"Queremos que la política esté en manos de la gente, se trata de empezar a planificar, de empezar a producir bajo control político porque el sistema capitalista ha fracasado en todo, socialmente, ambientalmente y económicamente", ha insistido la candidata para quien la clave es "recuperar una agenda nacional y social propia y dejar de poner el foco en Madrid", porque "nuestros límites no caben en la Constitución".

La número dos por Barcelona, Laure Vega, ha reiterado que la formación ha venido "a repartir la riqueza para que no sea de unos pocos, que sea de todos" y ha avisado que "a nosotros nos da igual en qué idioma habla la extrema derecha porque no vamos a retroceder ni un milímetro, vamos a construir un país con todas las vecinas porque aquí no sobra nadie, solo ellos".

Tendencia ascendente

La CUP aspira a confirmar el domingo la evolución ascendente que le proyectan las últimas encuestas. Tras un avance electoral que cogió a la formación anticapitalista en pleno proceso de debate interno para afrontar una refundación tras acumular varios retrocesos en las urnas, los sondeos iniciales la dejaban muy por debajo de los nueve diputados obtenidos en 2021, pero las últimas proyecciones la sitúan en una horquilla de entre seis y, justamente, nueve parlamentarios.

Para culminar su particular remontada, la CUP tiene que conservar los escaños de Lleida y Tarragona -donde parte con un margen escaso-, mantener los dos de Girona y acercarse a los cinco de Barcelona. En cualquier caso, su resultado puede ser determinante para que el independentismo aspire a conservar su mayoría en el Parlament -sin contar con los hipotéticos representantes de la xenófoba Aliança Catalana- y que no se desplome la presencia de la izquierda alternativa, ya que la previsión es que Comuns Sumar tampoco mejorará en relación al 2021.

En su mitin final, el partido de la izquierda independentista ha reunido a los cabezas de lista de las cuatro provincias, pero además también ha contado con las intervenciones de algunos de sus rostros más conocidos, como los exdiputados David Fernàndez y Anna Gabriel, quienes han aprovechado el último acto para estrenarse en la campaña para el 12M y se han llevado una de las grandes ovaciones de la tarde.

En la tónica de la campaña, los distintos parlamentos han dado mucho peso a las cuestiones ambientales y materiales, sin olvidar el conflicto territorial. En el primer ámbito, por ejemplo, el número uno por Tarragona, Sergi Saladié, ha denunciado que "ante la situación de emergencia climática la solución del tripartito del Hard Rock -formado por PSC, Junts y ERC- es más cemento, más asfalto, más polígonos logísticos, más aeropuertos y más cruceros. Pero, ¿en qué mundo viven? Son unos ecocidas y unos sociópatas". En su modelo, la CUP plantea como alternativa adaptarse a los "límites biofísicos del planeta", además de proteger a los agricultores y planificar con el territorio la implantación de las renovables.