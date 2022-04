Los decibelios de Feijóo

A Feijóo no le conviene renovar el CGPJ. Ya total, para lo que queda de legislatura, le va mejor seguir con el Lesmes team y buscar el acuerdo con un PSOE en la oposición después de ganar las generales. Feijóo depende de VOX para ser presidente del gobierno y para consolidar y aumentar su poder autonómico y municipal y además sabe que España no es Galicia. En España La voz de Galicia no manda, sino que manda una derecha mediática que ha permitido a la ultraderecha colonizar ideológicamente las bases electorales de toda la derecha. Feijóo no va a girar al centro y no porque sea un facha (Feijóo es de lo que haga falta, lo mismo es colega de un narco que de un sindicalista) sino porque no tiene más remedio que disputarle a VOX el liderazgo del bloque de la derecha.

¿Por qué el PSOE le tiene la mano al PP? Porque creen que le desgastan. Se equivocan. Las elecciones ya no se ganan disputando el centro. La derecha lo ha entendido hace tiempo. A ver si la izquierda lo empieza a entender.