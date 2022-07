La derecha ensalza a las víctimas de ETA y desprecia a las del franquismo a cuenta de la Ley de Memoria Democrática

PP, Vox y Cs han vuelto a hacer distinciones entre las víctimas de la violencia, ensalzando a unas, desprestigiando a otras. Por enésima vez, a colación del debate de la Ley de Memoria Democrática, que recibirá esta tarde previsiblemente luz verde de la Cámara Baja para ser enviada al Senado, las derechas y la ultraderecha han tratado de echar por la borda el intento de una mayoría parlamentaria para reconocer y reparar a las víctimas del franquismo, con quien la democracia aún tiene una deuda pendiente.

Estas formaciones se han acogido a una enmienda pactada con EH Bildu, en la que recoge la creación de una comisión técnica cuyo cometido sea "elaborar un estudio", que no investigar, la violencia que se produjo durante la Transición, para acusar al Gobierno de "batasunizar la memoria" y "atacar" este periodo de la historia.

Durante el debate, los representantes de PP, Vox y Cs han pronunciado desde la tribuna afirmaciones en las que comparaban a unas víctimas con otras, obviando a las miles de víctimas del régimen franquista, y por ende, negando los crímenes perpetrados en nombre del dictador.

"O se está con las víctimas, o contra ellas", ha llegado a decir el diputado popular y víctima de ETA Jaime Miguel Mateu Istúriz, quien ha vuelto a exigir a los diputados de EH Bildu que pidieran perdón por la violencia de la banda terrorista a pesar de que este miércoles, la portavoz de la coalición abterzale, Mertxe Aizpurua, reiteró su pesar por estas víctimas.

Pero el parlamentario de Vox Francisco Contreras ha ido un paso más allá al justificar la ejecución con garrote vil de Salvador Puig Antich, un hecho que ha motivado que los diputados de ERC, EH Bildu, y la mayoría de Unidas Podemos abandonaran su escaño. No solo eso, ha catalogado que el régimen franquista fue de "paz y prosperidad", valorando que en la transición tuvo lugar "verdadera reconciliación" que ya comenzó, incluso, "décadas atrás".

"Por ejemplo, el enfoque que dio el régimen de Franco a la celebración de los 25 años de paz en 1964. Fue un enfoque no sectario", ha llegado a sostener, además de decir que el Valle de los Caídos fue "un monumento al hermanamiento de ambos bandos".

La vigencia de la ley de amnistía, elemento de discordia

Por parte del resto de grupos, el debate ha estado marcado por los pasos hacia adelante que otorga la norma y por los que aún quedan por dar, ya que en virtud de lo expuesto por ERC, Junts, o la CUP, la modificación incluida para aplicar el derecho internacional a la ley de amnistía de 1977 no abre la puerta a que se puedan juzgar los crímenes en España. "La herida seguirá sangrando porque sigue en vigor la ley de amnistía", ha expuesto la parlamentaria republicana Carolina Telechea.

Un argumento que no comparte Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos y secretario de Estado de Agenda 2030. El también secretario general del PCE ha replicado que el precepto incluido en la Ley de Memoria Democrática "es un reto para la Justicia, que debe garantizar el derecho de las víctimas". "No se debe utilizar esta ley para negar este derecho, sería indefensión para las víctimas, por lo que anular o modificar la ley no tendría efecto ninguno y no es necesario", ha añadido.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha puesto en valor las novedades de la ley, que viene a actualizar y mejorar la otra norma memorialista de 2007. Con esta norma, que será enviada al Senado para continuar su tramitación, el Gobierno entiende que "se pasa página definitivamente del periodo más oscuro de la historia".

Cabe destacar que la ley recoge el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista que todavía siguen en cunetas; declara ilegal el régimen franquista y la nulidad de las sentencias; contempla el resarcimiento de los bienes incautados y la reparación de las víctimas; y la resignificación del Valle de los Caídos, entre otras muchas medidas.