Más de dos horas estuvieron reunidos en La Moncloa una representación del Gobierno y una comisión de Ciudadanos en la que, por ambas partes, se constató un “diálogo constructivo” que seguirán manteniendo en el futuro, abriendo así una nueva relación de colaboración entre el Ejecutivo y el partido naranja que no se dio al inicio de la legislatura.

En la reunión, por parte del Gobierno participaron la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; y la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darías; y por parte de Ciudadanos una delegación de este partido encabezada por su portavoz en el Congreso, Edumndo Bal.

Desde el Gobierno, en una nota de prensa, se destacó el clima de cordialidad que hubo en el encuentro, en el que se revisaron los acuerdos alcanzados con Ciudadanos en las últimas prórrogas del estado de alarma, y ambas partes se emplazaron a seguir manteniendo el diálogo, fijando ya una nueva reunión para el mes de julio.

Bal aclara que, en ningún caso, Ciudadanos se va a convertir en socio del Gobierno

Por su parte, Edmundo Bal, confirmó las buenas sensaciones que expresaba el Ejecutivo tras la reunión, y aseguró que Ciudadanos seguirá realizando una política de “mano tendida” al Gobierno buscando ser útil a los ciudadanos.

Según Bal, el objetivo ahora del partido naranja es estar a la altura de la grave situación por la que pasa el país, aunque precisó que “siempre desde la oposición".

Al ser preguntado por la posibilidad de que Ciudadanos dé su apoyo a los Presupuestos, el portavoz del partido naranja dijo que en la reunión no se trató el tema y no quiso adelantar nada, dando a entender que ya se abordaría este asunto cuando llegaran los Presupuestos de 2012. No obstante, Bal mostró la plena disposición para negociar las cuenta del Estado de cara a 2021. "Reunirse en democracia es obligatorio y no puede elegir uno no sentarse", afirmó. Y esto es algo con lo que cuenta el Gobierno.

Bal no quiso entrar a valorar si el acercamiento de Ciudadanos al Ejecutivo puede resquebrajar la relación entre PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición. “Eso ni nos afecta ni me corresponde a mí contestarlo, pero sí quiero dejar claro que nosotros no somos socios del Gobierno, somos oposición, constructiva sí, pero estamos en la oposición", recalcó.

En la reunión, además, se acordó analizar las reformas necesarias para mejorar el sistema de salud pública y establecer mecanismos que permitan protegerse ante posibles rebrotes de la pandemia, sin necesidad de recurrir a la herramienta constitucional del artículo 116 de la Carta Magna que regula el estado de alarma.

En este aspecto, ambas partes acordaron crear una comisión de evaluación a la que quieren invitar a toda las fuerzas políticas que quieran participar en este proceso. El Gobierno siempre se mostró abierto a esta posibilidad, aunque advirtió de que era una regulación compleja y que necesitaba tiempo para poder estudiarla.