Destituida una alto cargo del Consell de Menorca por usar un edificio público para celebrar el cumpleaños de su hija

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, del PP, ha acordado el cese de la directora insular de Proyectos Sostenibles y Cooperación Local, Marta Febrer, quien organizó la celebración privada del cumpleaños de su hija en el Lazareto del puerto de Maó, un edificio histórico de titularidad pública construido en 1793.

Vilafranca y su conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, comparecieron este jueves para asegurar que no habían tenido conocimiento de los hechos hasta este mismo día, aunque explicaron que la celebración que organizó Febrer, y a la que habrían acudido unas 65 personas, se llevó a cabo en el marco de una prueba piloto que pretendía evaluar la posible visita de escolares a las instalaciones.

De hecho, el presidente ha remarcado que la prueba piloto funcionó "bien" y que han constatado que "los alumnos podrán visitar Lazareto". También subrayó que los participantes evaluaron la visita y que, por tanto, el objetivo de la prueba fue satisfactorio.

En esa línea, Vilafranca destacó que se organizó una visita al Lazareto guiada por una funcionaria del Consell en la que participaron alumnos de 8 años y sus padres. "Como estaba previsto se ofreció un desayuno a los asistentes, y fue entonces cuando la directora insular aprovechó para sacar unas 'cocas'" para cantarle "el 'cumpleaños feliz' a su hija", ha añadido el conseller de Medio Ambiente.

Una tarta a destiempo

"Esta actuación no respeta la filosofía del proyecto y creemos que no es correcto; no se pueden utilizar los bienes públicos, por poco tiempo que sea, para un uso privativo y particular", ha señalado el presidente, quien ha matizado que la gestión de los bienes públicos por parte de su equipo de gobierno será "rigurosa y ejemplar".

"El error de la directora insular fue sacar una tarta en la media hora del desayuno", ha indicado Gornés, quien ha especificado que Marta Febrer ha liquidado este mismo jueves la tasa de 500 euros en concepto del uso del bar del Lazareto.

Vilafranca gobierna en el Consell de Menorca en coalición con Vox.