La primera reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para la ampliación de los ERTE más allá de septiembre, este lunes, acabó sin acuerdo. Y, según distintas fuentes consultadas, con posiciones muy alejadas entre lo que reclaman los sindicatos y lo que plantea el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Álvarez denunció el "trilerismo del Gobierno", al antender que los documentos presentados no se corresponden con lo anunciado por Díaz en una entrevista

No obstante, fuentes de UGT y CCOO prefirieron no entrar en detalles sobre el encuentro, ya que este martes volverán a reunirse con Trabajo y con la patronal para intentar limar las grandes diferencias que quedaron evidenciadas el lunes. De hecho, fuentes sindicales no ocultaron que el encuentro había ido "mal".

En concreto, los sindicatos se quejan de que la propuesta presentada no se corresponde con algunos anuncios hechos por la propia ministra, Yolanda Díaz, horas antes de la reunión, en una entrevista en TVE. Afirman que, en esa ocasión, Díaz sí recogió la mayoría de las reivindicaciones sindicales, que luego no se vieron plasmadas de la misma manera durante la reunión.

Tal vez, por ello, el propio secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, denunció el mismo lunes el "trilerismo" del Gobierno, al presentar en el último momento cambios en la propuesta para la ampliación de los ERTE.

Según Álvarez, esos cambios afectan a que no está tan claro que se ponga el contador a cero en el desempleo -a efectos de cobrar la prestación-, para las personas afectadas por ERTE, o que efectivamente se mantendrá la cláusula que impide despedir en seis meses a estos trabajadores.

"Queríamos cerrar un acuerdo lo antes posible, las bases estaban puestas, pero el Ejecutivo aparece ahora con una propuesta de última hora, la de eliminar el contador a cero en el desempleo de las personas en ERTE, y esto es algo que no vamos a asumir", aseguró Álvarez en rueda de prensa.

Pero, además, hay todavía algunas diferencias en cuanto al derecho al desempleo que pueden tener los trabajadores fijos discontinuos, y también en relación con los temporales.

Bajas laborales

Tampoco el Gobierno termina por aclarar si se considerá como una baja laboral cuando un trabajador tenga que cuidar a menores en cuarentena de coronavirus, o si únicamente se mantendrá el actual plan "Me cuida" con algunas mejoras, lo que tampoco aceptan los sindicatos.

En la misma línea, no hay consenso en cuanto al plazo para extender los ERTE, aunque el Gobierno lo ha ampliado hasta el 31 de enero -Díaz se abrió a esta posibilidad en la misma entrevista-, ni tampoco en que estos tengan carácter sectorial. En este punto, los sindicatos son claros: "No queremos que se centren en sectores concretos", dijo Álvarez.

Díaz, sobre las cotizaciones al 70%: "Lo han pedido los sindicatos y creo que tienen razón"

Por contra, sí hay un principio de acuerdo en lo que se refiere a mantener al 70% las cotizaciones de los trabajadores que llevan ya seis meses en ERTE, corrigiendo la actual regulación que las bajaba al 50%, como marca la reforma laboral que aprobó el Partido Popular. "Lo han pedido los sindicatos y creo que tienen razón", convino Díaz.

El malestar de los sindicatos es evidente, y denuncian que el Gobierno se está inclinando por aceptar las propuestas de los empresarios que, hasta ahora, habían sido rechazadas. Trabajo, por su parte, siempre circunscribe cualquier decisión al marco del diálogo social, e insiste en su confianza en este espacio.

En todo caso, por todas las partes sigue el compromiso de acercar posiciones porque el objetivo sigue siendo que la nueva regulación de los ERTE vaya al Consejo de Ministros el próximo martes.