Quien diga que en España la justicia no es igual para todos es un bolivariano

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las tres diligencias de investigación que mantenía abiertas desde hace dos años sobre las actividades económicas y los negocios opacos de Juan Carlos I. Y lo hace justo cuando toda España está pendiente de Ucrania. Pura casualidad, no seáis mal pensados.

La Fiscalía del Supremo se supone que estaba investigando el cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el uso de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre de Juan Carlos de Borbón en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

Estos tres asuntos quedarán ya sin investigación judicial, ya que la Fiscalía no presentará contra el rey emérito denuncia o querella criminal.

Y cualquiera que diga que en España la justicia no es igual para todos y que tenemos una democracia manifiestamente mejorable es un bolivariano, un etarra y un amigo de Putin. Circulad guarros, que aquí no hay nada que ver…