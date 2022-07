DIRECTO | Arranca la última jornada del debate sobre el estado de la nación

El debate se cierra con la votación de 138 propuestas de resolución

Después de 13 horas de intenso debate parlamentario, llega el turno de las propuestas de resolución que plantean los difentes partidos políticos para poner punto y final al primer Debate sobre el Estado en siete años. A primera hora de la mañana, antes de la sesión plenaria, la Mesa calificará las 138 modificaciones y si reciben el visto bueno podrán ser incorporadas a las votaciones, eso sí, siempre que el grupo autor de la propuesta acepte que se incluya la modificación.



La votación, no obstante, no se producirá hasta que finalice un pleno que se prevé largo, pues a la discusión de las propuestas sucederá el debate de varias iniciativas legislativas importantes, como la Ley de Memoria Democrática o la reforma para facultar al CGPJ a elegir a los magistrados que le corresponde designar en el Tribunal Constitucional. En sus iniciativas registradas, los grupos abordan todo tipo de cuestiones, entre las que destacan las de ámbito institucional, económico y social. No tienen carácter vinculante ya que se trata de demandas que el Congreso hace al Ejecutivo.