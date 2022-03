Doctrina del shock

Tratar de entender una guerra cuando se está produciendo es una praxis teórica de riesgo. Hay quien dice, incluso desde cierta intelectualidad de izquierdas, a propósito del debate sobre la guerra y el envío de armas, que apelar a la ética de la responsabilidad es poco menos que la excusa cobarde de los malvados. Ética de la convicción si algo te importa, ética de la responsabilidad si algo te la suda. Joder con los intelectuales de izquierdas.

Mide tus palabras niñata, infantil, mente de Bob esponja, izquierdista nostálgica esto no tiene nada que ver con la OTAN, repite conmigo: condeno a Putin, condeno a Putin, cierra filas con el presidente y cállate de una puta vez. Deja de decir que las teles mienten, estás faltando el respeto a los periodistas. Vete a vivir a Rusia. Ya estás otra vez con que si Aznar y Vox eran amigos de Putin; ese no es el tema. Si vinieran a tu casa a matarte ¿No querrías un arma para poder defenderte? No puedes callarte verdad? Di la verdad, a ti lo que te jode es que el malo no sea EEUU. Qué geopolítica ni qué energía, no ves que el problema es un puto loco. Un loco, Putin es un loco, como Hitler, como Stalin, como Sadam, como Gadafi… putos locos… Qué mierdas vienes contando de la diplomacia. El pacifismo es muy cómodo pero no sirve para nada. No me vengas con que el batallón Azov son nazis, a quien le importa que sean nazis, cualquiera es bienvenido para defender su patria. No empieces con lo de los refugiados de primera y de segunda. No será que el racista eres tú y te molesta que los ucranianos sean rubios de ojos azules…

La guerra lo derechiza todo y simplifica las cosas. Estamos en guerra y en guerra no está permitido pensar más allá de la lógica amigo/enemigo. La guerra siempre opera como un shock que la derecha siempre aprovecha para avanzar posiciones ideológicas y suspender derechos.

Hay quien se se suma con entusiasta convicción al coro de cuñados que repiten eslóganes, se dan la razón entre ellos y golpean a quien sigue viendo al rey desnudo.

Y hay quien sale a la pelea ideológica con el orgullo del que duda y se hace preguntas a sabiendas de que, al menos al principio, navegará contra el viento. Pero recordad compañeros, solo los peces muertos siguen la corriente.