Documento: Discurso de investidura de Pedro Sánchez

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha pronunciado un discurso de una hora y cincuenta minutos, en el que ha desgranado las líneas y valores de la coalición de Gobierno progresista que pretende encabezar, así como las iniciativas que piensa poner en marcha a lo largo de la legislatura.

Estas son algunas de las frases más destacadas de su intervención:

.-Nadie va a romper España y nadie va a quebrar la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista.

.-No somos nosotros quienes hemos decidido la conformación de esta Cámara, han sido los españoles.

.-No hay Gobierno sin Parlamento, pero tampoco puede haber un Parlamento que funcione indefinidamente sin un Gobierno.

.-El PSOE es, como dicen sus siglas y acredita su historia, un partido español, formado por compatriotas.

.-Se equivocan muy gravemente quienes, desde los bancos de la derecha, ponen en duda el compromiso de la izquierda con España.

.-Es cierto que hubiésemos preferido formar un Gobierno socialista integrado por socialistas y enriquecido por independientes de prestigio.

.-Quiero dejar constancia de mi pesar por la conducta de las fuerzas de la derecha democrática al negarse a prestar la menor contribución a la gobernabilidad de España.

.-Es evidente que en nuestro país no existe un único modo de vivir o sentir la identidad nacional.

.- Esta (la de Catalunya) es una crisis heredada, de la que ya advirtió el PSOE estando en la oposición. Y que asumimos con toda la lealtad constitucional y con toda la responsabilidad institucional, para devolver a la política un conflicto político.

.-Hay que retomar la única vía posible: la política. La del diálogo, la negociación y el pacto. Amparado por nuestra Constitución.

.-Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto.

.-No hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola tampoco basta. La ley es la condición, el diálogo es el camino.

.-Tenemos la responsabilidad, todos los partidos presentes en esta Cámara, de arrimar el hombro para reconstruir la cohesión dañada.

.-Existe también otro problema territorial acaso menos agudo, pero mucho más extenso que tenemos que afrontar con igual esmero: el del reto demográfico.

.-Nuestra obligación es llenar de soluciones a esa España interior que languidece ante la despoblación, el envejecimiento, el desmantelamiento de sus servicios públicos y el empobrecimiento de sus hogares.

.-La contaminación y el cambio climático no hace distinción entre izquierdas y derechas; ni siquiera distingue entre quienes creen o no creen en sus efecto.

.-De la educación, la cultura, la ciencia y la investigación depende en buena medida el futuro de nuestro país.

.-No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las empresas, más desencuentro a las familias. Eso también es patriotismo.