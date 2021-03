Dolores Delgado desvela que hubo 36.511 condenas por violencia machista en 2019 y pide a los diputados de Vox que no se rían 

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, comparece este martes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las memorias de la Fiscalía de 2018 y 2019. "Aunque no las he elaborado yo, he creído importante darles cuenta del enorme trabajo de los 2.553 fiscales". Delgado ha arrancado su intervención, que ha comenzado a las cuatro de la tarde de este martes, con esta manifestación: "El Ministerio Fiscal está al servicio de la ciudadanía, a ella nos debemos y para ella trabajamos". Tras alabar la labor de los fiscales, ha explicado las cifras por tipologías delictivas de las diligencias en las que ha participado la Fiscalía.

Su intervención ha alcanzado un momento cumbre cuando se ha detenido en los delitos de violencia de género. Ante el murmullo que se ha despertado por parte de los diputados de Vox, Delgado ha alzado la voz: "La violencia de género, la violencia contra la mujer, es la mayor expresión de desigualdad entre hombres y mujeres. Lo pueden negar, pero está ahí", ha dicho la fiscal general en un tono muy serio. "En 2019 han sido 59 las mujeres fallecidas por sus parejas o exparejas; de las que solo 15 habían formulado denuncia previa, y de ellas, solo cinco tenían una orden de protección", ha informado. "No son números solo. La violencia contra las mujeres ha dejado 46 niños huérfanos en 2019 y tres niños fueron asesinados por sus padres".

Hasta tres veces ha repetido una cifra, en un tono alto y dirigiéndose a los diputados: "Las denuncias falsas son el 0,069%". Después, Dolores Delgado ha revelado que en 2019 hubo 51.790 sentencias por violencia de género, "siendo el 70,5% condenatorias [36.511]. No es cuestión de risa", ha recriminado a algunos diputados de Vox que han empezado a hablar en voz alta. "No es cuestión de risa, es cuestión de vida y de muerte", ha zanjado.

También ha tenido palabras la fiscal general del Estado para la desigualdad en su propia casa. "Las mujeres tenemos una presencia mayoritaria en la carrera fiscal; un 65 % somos mujeres. En las Fiscalías de Madrid, Navarra y País Vasco llegan al 70%. Sin embargo, es mayoritaria la presencia de hombres en los cargos directivos de la carrera, un 62 por ciento, sobre todo, en fiscales de Sala (la cúpula fiscal), donde son un 73%", ha lamentado Delgado.