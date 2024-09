Echenique, tras declarar ante el juez por una denuncia de Abogados Cristianos: "Volvería a escribir este 'tuit'"

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha declarado este martes ante el juez del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid ante una denuncia de Abogados Cristianos por un presunto delito de odio al escribir en un 'tuit' que "es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante".

La declaración de Echenique, que dejó la política hace un año y ha vuelto a ocupar su plaza en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha producido después de que el juzgado rechazara su recurso contra la apertura de diligencias previas ante la denuncia de la organización ultracatólica por lo que el exdiputado considera su libertad de expresión.

El juez Carlos Valle, el mismo que archivó la causa contra Esperanza Aguirre por su infracción de tráfico, ha preferido abrir diligencias por un presunto delito de odio contra el colectivo de los sacerdotes, tal y como denuncia Abogados Cristianos.

Esta organización ultra denunció a Echenique por publicar ese mensaje el pasado 10 de mayo en la red social X, en el que añadió que "desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

A la salida del juzgado, Echenique ha manifestado su extrañeza porque "llevo un año fuera de la política y me traen al juzgado por algo que no tiene recorrido, que no tiene que ver conmigo, sino con el miedo que algunos sectores privilegiados siguen teniendo a Podemos".

"Si mi 'tuit' fuera un delito, la mitad de los españoles habrían cometido delitos similares", ha dicho el exportavoz en el Congreso de Podemos.

"Es evidente que esto no tiene recorrido judicial", ha subrayado y ha repetido un argumento que ha transmitido al juez: "En mi 'tuit' planteo un absurdo: que del mismo modo que es absurdo criminalizar al conjunto de personas migrantes por los delitos que pueda cometer alguno de ellos, del mismo modo es absurdo criminalizar al conjunto de sacerdotes por los delitos de uno de ellos".

"En ningún momento estoy criminalizando al colectivo entero de los sacerdotes", ha reiterado y ha dicho que "volvería a escribir ese 'tuit' porque los migrantes necesitan que haya gente con voz pública" que defienda sus derechos.

Echenique publicó el 'tuit' como reacción a unas palabras sobre la acogida de inmigrantes del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, quien dijo: "Dentro de esta apertura 'buenista', se nos puede colar gente que son indeseados".