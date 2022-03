Es la economía...

Acabo de llamar a mi camarada Nicolás Maduro para ver si ahora, que vuelve a ser amigo de los EEUU y de occidente, se puede estirar un poco con los dineros que parece que le va a dar Biden por venderle petróleo, y así montamos aquí una gran televisión bolivariana en condiciones.

Me ha vuelto a decir que peine el poco pelo que me queda. Así que no me queda más remedio que volver a pediros que os unáis a la república de Público para apoyar La Base. Aquí no somos borbones, pensamos que es mejor pedir que robar.

Bromas aparte. El envío de emisarios de Biden a Venezuela para ofrecer, según informa la prensa española, el levantamiento de las sanciones a cambio de petróleo, dice mucho sobre cómo funcionan las relaciones internacionales. Yo hasta hace nada pensaba que el presidente de Venezuela era Guaidó pero, como decía Francisco de Quevedo (apunta Toni Cantó), poderoso caballero es don Dinero.

El Mundo dice "Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso. Representantes del Gobierno de Biden viajaron a Caracas el pasado fin de semana". El País dice que "el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado un paso al frente para confirmar el encuentro que sostuvo el fin de semana con altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden". "Ha sido una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática", calificó este lunes el mandatario sobre este acercamiento entre Washington y Caracas. "Estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela, se veían bonitas las banderas unidas", agregó en una transmisión televisiva después de las diez de la noche. Se respira amor y diplomacia …

Los Estados Unidos cortan con Rusia y los vencedores son Venezuela y Arabia Saudí. Alemania y buena parte de la UE no pueden cortar con Rusia porque sería una catástrofe económica y los perdedores son los ucranianos que recibirán un armamento que, según expertos militares, solo servirá para prolongar la carnicería de Putin y también para armar a algunos simpáticos neonazis del Batallón Azov. Es la economía ¿verdad?. Pero si es la economía, ¿no os da la impresión de que nos están tratando de manipular los que emplean grandes palabras como soberanía y democracia?

Los muertos en las guerras siempre los pone la clase trabajadora y las crisis económicas de las guerras siempre las paga la clase trabajadora. Dicen que envolverse en la bandera da muchos votos en tiempos de guerra. Efecto bandera lo llaman. Ojalá la gente trabajadora nunca se olvide que por las banderas se mata y se muere, pero no dan de comer.