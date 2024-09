Edmundo González agradece al Gobierno español su salida de Venezuela y espera el inicio de una nueva etapa en el país

El candidato opositor venezolano Edmundo González ha publicado este lunes una carta en la que detalla su decisión de pedir asilo a España. En ella, explica que ha tomado esta elección pensando en su familia y en la esperanza de que esta medida pueda contribuir a un cambio positivo y a la apertura de una nueva etapa en Venezuela.



En su carta, que ha compartido en la red social X (antes Twitter) poco más de 24 horas después de llegar a España en un avión de la Fuerza Aérea española, González ha expresado su agradecimiento tanto al Gobierno español por haberle recibido y proporcionado "protección en estos momentos", como a la Embajada de Países Bajos en Caracas, donde estuvo refugiado tras las elecciones del 28 de julio.

"Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento", ha señalado el veterano diplomático, quien representó a la oposición en las elecciones en nombre de la líder opositora María Corina Machado.



"Solo el diálogo puede reencontrarnos"

González ha recordado que siempre ha defendido "los valores democráticos de paz y libertad" y ha enfatizado que su compromiso no responde a una "ambición personal". En ese sentido, ha señalado que su decisión "es un gesto que tiende la mano a todos" y ha expresado su esperanza de que "sea correspondido en ese sentido".



Edmundo González: "Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país"

"Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido", ha asegurado González, que ha dicho ser "incompatible con el resentimiento".

Finalmente, no ha querido concluir su carta sin expresar su agradecimiento a quienes le han apoyado tanto en Venezuela como en el extranjero, y sin "reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral", así como el "esfuerzo y dedicación de la Plataforma Unitaria".