El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, manifestó la voluntad del Ejecutivo de "revisar la extensión de imposibilitar los desahucios" y aseguró que desde el Gobierno se aborda con "preocupación y sensibilidad" este problema.

Ábalos, eso sí, precisó a que no hay necesidad de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, porque cree que hay otros ámbitos, que vinculó a la propia acción del Gobierno. "A mí lo que me importa es solucionar el problema", dijo.

El "número tres" del PSOE indicó que todavía no se ha iniciado la negociación dentro del Gobierno, pero que se reunirán los equipos técnicos a lo largo de la semana. "No es a nivel político, sino a nivel de los equipos de trabajo del Gobierno", insistió.

Para el dirigente socialista, hay campo para introducir modificaciones a la normativa actual e indicó que el Gobierno está plenamente abierto a "mejorar estas situaciones", aunque insistió en que la enmienda presentada conjuntamente por Unidas Podemos, ERC y Bildu puede no ser la vía de solución a este problema.

De hecho, dicha enmienda parece que va a ser corregida y revisada por los propios grupos proponentes, al entender los letrados del Congreso que no es objeto de materia presupuestaria. No obstante, con revisión o no será tratada dicha enmienda en el debate de la comisión de Presupuestos.

Los letrados del Congreso no ven la enmienda antidesahucios como materia presupuestaria

Ábalos sí anticipó que, dado que se ha prolongado el estado de alarma hasta el próximo mes de mayo, indicó que sería conveniente estudiar las medidas sobre desahucios y alquileres más allá del 31 de enero, que es lo que último aprobado por real decreto. No obstante, no quiso anticipar nada, y dijo que todo se debatirá y se negociará.

En el PSOE existe el pleno convencimiento de que se llegará a un acuerdo en eta materia y que, en modo alguno, esta cuestión podrá en juego la aprobación a los Presupuestos Generales de Estado.