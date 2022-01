La senda iniciada en la Comunidad de Madrid tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021 tiende a expandirse a otros territorios. Su réplica más próxima podría darse en Castilla y León, donde el PP de Alfonso Fernández Mañueco parte como favorito en los comicios convocados para el 13 de febrero al nutrirse de Cs, que prácticamente desaparece.

No obstante, según el último estudio de Key Data para Público, el partido de Pablo Casado necesitará una vez más del apoyo de la extrema derecha para formar un gobierno a la madrileña, con Vox fuera del Ejecutivo, o de coalición, lo que supondría que el partido de Santiago Abacal entrara por primera vez en un gobierno.

Las encuestas arrojan un escenario demoscópico al alza para los conservadores, que obtendrían 36 procuradores, a suficiente distancia del PSOE, partido ganador en las elecciones de mayo de 2019 con 35 escaños. Sin embargo, el PP se quedaría a cinco procuradores de la mayoría absoluta.

En este sentido, cabe destacar que falta todavía toda la campaña, en la que el Partido Popular ha anunciado la presencia activa de Pablo Casado. El líder de la formación conservadora mantiene actualmente una guerra abierta con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el control del partido en Madrid. Si bien, las disensiones entre Sol y Génova podrían rebasar el ámbito madrileño y condicionar el clima electoral.

Así lo explica a Público Paz Álvarez, directora técnica de Key Data, quien pronostica además que las tensiones se rebajarán durante la campaña electoral. "Aunque Castilla y León no es Madrid, esta guerra afectará al PP. Las peleas se penalizan en las urnas por lo que es de esperar que no veamos una gran disputa entre ambos hasta que pasen las elecciones. Tanto en Génova como en Sol saben que no podrán afrontar unas elecciones con ese riesgo de fondo", sostiene.

Intención de voto del último estudio de 'Key Data' sobre las autonómicas de Castilla y León para 'Público'. — KEY DATA

En cuanto a la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la campaña electoral, cuya participación está en el aire dada la pugna con Casado, Álvarez considera que al PP "le vendría muy bien" que la presidenta madrileña aparezca por el territorio castellanoleonés, ya que esta figura se ha erigido durante el pasado año como un fenómeno político más allá de la Comunidad de Madrid.

Mientras, Vox, que era muy minoritario en esta comunidad, experimenta un notable crecimiento que le puede permitir condicionar el futuro gobierno que salga elegido tras las elecciones del 13 de febrero. La formación ultra pasaría, ni más ni menos, de un procurador a diez por el voto "descontento" del PP.

Pero, a su vez, Mañueco parece rentabilizar su protagonismo al frente de la Junta de Castilla y León a costa de su hasta hace poco socio gubernamental, Ciudadanos. Todo apunta a que el candidato naranja y exvicepresidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, no será capaz de frenar la desaparición de la formación de Inés Arrimadas, que pasaría de 12 procuradores a no tener representación en las Cortes.



El PSOE, lejos de alcanzar el milagro de 2019

Por su parte, el PSOE, que logró en los comicios de 2019 un resultado histórico en esta comunidad al ser la fuerza más votada tras más de cinco lustros, está cada vez más lejos de alcanzar ese milagro. Según el último estudio de Key Data, el partido de Luis Tudanca cede casi cinco puntos y seis escaños hasta situarse en los 29 procuradores.

En cambio, Podemos, que tiene escasa presencia en las Cortes de Fuensaldaña, crece ligeramente al ganar medio punto y mantiene sus dos escaños. No obstante, para Paz Álvarez, la decisión de concurrir conjuntamente con Izquierda Unidas y Alianza Verde por primera vez en esta región bajo la marca Unidas Podemos no variará demasiado el resultado que hasta ahora pronostican las encuestas. "Todo lo que sea unir es bueno, pero no habrá grandes diferencias", remacha la directora técnica de Key Data.

Proyección de escaños del último estudio de 'Key Data' sobre las autonómicas de Castilla y León para 'Público'. — KEY DATA

La incógnita de las elecciones son los partidos locales, ya presentes en el actual parlamento, pero que parten con más expectativas electorales después del anuncio de la plataforma política de la España Vaciada de acudir a los comicios en cuatro provincias (Burgos, Soria, Palencia y Salamanca) a través de fuerzas políticas diferentes, pero con el mismo apellido.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) puede obtener dos escaños en León, Por Ávila (XAv) conserva su escaño e irrumpe con un procurador Soria ¡Ya!. No obstante, a tenor de las encuestas, Burgos Enraíza, Palencia Existe y España Vaciada Salamanca lo tendrán más complicado para tener representación en las Cortes.