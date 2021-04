Atrás queda, en un pasado que hoy parece remoto, una Comunidad de Madrid en manos del PSOE: Joaquín Leguina, presidente entre 1983 y 1995, se pasea ahora junto a Isabel Díaz Ayuso y refrenda sus bondades. Si consideramos aquellas tres legislaturas del socialista como un paréntesis, la derecha siempre ha gobernado en la región, aunque habría que matizar ese dominio. Sin ir más lejos, en los comicios de 2019 el PSOE obtuvo 884.218 votos frente a los 719.852 del PP, aunque los 37 escaños socialistas —siete más que los populares— fueron insuficientes para obtener la Presidencia.

La situación actual responde al giro que dio la política madrileña tras la irrupción de los nuevos partidos (Podemos, Ciudadanos, Más Madrid y Vox), cuya paleta de colores modificó un mapa antaño azul y rojo. En todo caso, la presencia del verde de Más Madrid (475.672 votos y 20 diputados en 2019) y del morado de Podemos-IU (181.231 papeletas y 7 escaños), sumados al rojo del PSOE, no se tradujo en poder. En cambio, el apoyo del naranja de Cs (629.940 votos y 26 actas) y del verde de Vox (287.667 papeletas y 12 parlamentarios) posibilitaron la investidura de Ayuso, que volverá a depender de ambos partidos para revalidar el cargo.

¿Cómo votan los madrileños? Si nos retrotraemos en el tiempo para plantarnos en la Puerta del Sol y hacer guardia ante la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, observaremos que han entrado por la puerta grande —y, en ocasiones, salido por la pequeña— los presidentes electos Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003), Esperanza Aguirre (2003-2007), Ignacio González (2011), Cristina Cifuentes (2015) e Isabel Díaz Ayuso (2019), aunque para acotar el análisis nos ceñiremos a las cuatro últimas convocatorias electorales, que reflejan el bipartidismo primero y la política de bloques y alianzas después.

No obstante, habría que tener en cuenta los resultados de algunas elecciones municipales y generales, pues —aunque el ciudadano pueda votar a una formación diferente en función del tipo de comicios— no debemos obviar algunos datos recientes, aunque solo sea para interpretarlos como tendencia. Las cifras son escrutadas por una politóloga, un analista demoscópico y un experto en campañas y estrategia digital, quienes no solo tratan de explicar la evolución del voto en la región, sino también de esbozar un posible escenario tras las elecciones del 4M, cada vez más difícil de vislumbrar ante la decadencia de Cs y un auge previo de Vox que quizás no se traduzca en votos en la inminente cita con las urnas.

"La derecha era un bloque homogéneo que solo se rompió con la irrupción de Ciudadanos y de Vox", recuerda José Pablo Ferrándiz, sociólogo e investigador principal de Metroscopia, quien matiza que ese reparto entre las tres formaciones no afecta al voto conservador, que no sufre merma alguna pese a su conversión en una hidra de tres cabezas. "Ahora parece que va a haber una recomposición que favorecería al Partido Popular, aunque Ciudadanos quedará alejado de la barrera electoral del 5%, algo importante de cara a la formación de Gobierno", añade el analista demoscópico.

De hecho, Izquierda Unida se quedó a 9 décimas del umbral necesario para obtener representación en la Asamblea de Madrid, lo que tuvo peores consecuencias que las de quedarse fuera del Parlamento: "Si lo hubiese alcanzado, habría habido un Ejecutivo progresista", subraya Ferrándiz. La suma de los 48 escaños del PP y los 17 de Cs permitieron que Cristina Cifuentes fuese investida presidenta, frustrando las aspiraciones del socialista Ángel Gabilondo, cuyo partido logró 37 escaños. Pese a que aumentaba 1 respecto a 2011 y José Manuel López Rodrigo cosechaba 27 para Podemos (14 más que Izquierda Unida en las anteriores elecciones), la ausencia de IU impidió la victoria progresista.

Lejos quedan, decíamos, los años de bipartidismo. En 2007, por ejemplo, el hemiciclo de la Asamblea de Madrid lo copaban los diputados del PP (67) y del PSOE (42), pues Izquierda Unida apenas lograba 11 asientos, dos menos que en 2011, cuando el PP arrasó con 72 escaños y una efímera UPyD se colaba con 8 parlamentarios. Dado que fue la única vez que consiguió representación en la Cámara, el partido magenta no figura en los gráficos adjuntos, que muestran las papeletas obtenidas en tres municipios de la región y en otros tantos distritos de la capital. Los criterios para su elección responden a su tamaño, al dominio de un partido o bloque ideológico, al empuje significativo de algunas formaciones y a la evolución del voto, garantizando la presencia de ambos bloques.

Valdemorillo es una localidad del oeste de casi 13.000 habitantes, repartidos entre el pueblo y las urbanizaciones de las afueras, con un voto tradicional al PP ahora repartido entre Cs y Vox, que se hizo con la victoria en las pasadas generales. Aunque no cabe establecer una correspondencia entre los diversos comicios, pues los resultados reflejan que los electores votan de forma distinta, el auge del partido ultra es revelador. Ahora bien, la estrategia de Ayuso —que está pescando en el caladero de Vox, según las encuestas— podría menguar las adhesiones en Valdemorillo a la candidatura de Rocío Monasterio, aunque si nos atenemos a las cifras de las autonómicas de 2019 puede observarse que la fuerza de la derecha no se desinfla, sino que cambia de globo.

Como apunte anecdótico, en aquellos comicios, celebrados el 26 de mayo, el PSOE obtuvo 9 votos más que el PP (1.361, lo que supuso un porcentaje del 23,7%), pero la suma de Cs (1.221, un 21,1%) y Vox (734, un 12,7%) superó con creces la de Más Madrid (624, un 10,7%) y Podemos (304, un 5,2%). Ese mismo domingo también se instaló en los colegios otra urna para las municipales, en las que se impuso el PP, cuyo candidato, Santiago Villena, gobierna en coalición con Cs y con el apoyo de Vox. La singularidad de las elecciones locales provocó que una exalcaldesa popular liderase Objetivo Valdemorillo (699 votos, un 11,8% y 2 concejales), aunque los anteriores partidos compensaron la fuga de papeletas conservadoras.

Aunque los porcentajes difieren, la votación arrojó un resultado que apuntala a la derecha: PP (1.095 votos, un 18,5% y 4 concejales), PSOE (991, un 16,8% y 3 concejales), Cs (802, un 13,6% y 3 concejales), Vox (732, un 12,4% y 2 concejales), la coalición Unival (759 votos, un 12,8% y 2 concejales) y Podemos-Equo (459, un 7,7% y 1 concejal). La candidatura crítica con el carmenismo IU Madrid en Pie (197, un 3,3%) no logró ningún edil. Interesa, en todo caso, la emergencia del partido ultra, plasmada en las generales del 10 de noviembre de 2019. Seis meses después, Vox superaba al partido instalado en la Alcaldía con un porcentaje apabullante (25,48%), seguido de PP (24,89%), PSOE (22,01%), Podemos-IU (11,67%) Cs (8,76%) y Más Madrid (4,67%).

La atracción por el partido de Santiago Abascal se ha dado en otros municipios similares, aunque las encuestas no auguran unos datos tan positivos en las autonómicas por diversas razones, entre otras el discurso escorado a la derecha, ultra y populista, de la cabeza de cartel del PP. Bien por apelar al voto útil, bien porque la candidata de Vox es la propia Ayuso, los sondeos apuntan a una subida espectacular de los populares, a la contención del partido liderado por Rocío Monasterio y a la desaparición de Ciudadanos. Veremos qué sucede en Pozuelo de Alarcón, una ciudad residencial conservadora situada en el este de la región cuyo tradicional voto al PP se ha compartido en las dos últimas autonómicas con Cs y Vox, aunque todo apunta a que continuará el trasvase de votos entre los conservadores.

Apenas hay cambios en los bloques de izquierdas y derechas, algo que ocurre también en el conjunto de España: hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo", afirma el sociólogo José Pablo Ferrándiz, quien no desdeña la comparación con las generales del 10-N de 2019, pues las autonómicas se habían celebrado en un "momento dulce" del partido naranja. "Madrid va a ser la constatación de la caída de Ciudadanos", añade el analista demoscópico, aunque la situación es "muy volátil" y evolucionará "en función de ciertos acontecimientos". Así, augura que en los feudos locales de Vox en las generales se impondrá el PP, que obtendrá tal diferencia de votos en la región que Monasterio se verá forzada a apoyar a la candidata popular.

"Los electores de la derecha ven una clara diferencia entre Abascal y el líder del PP, Pablo Casado, pero la candidata de muchos votantes de Vox es la propia Ayuso", subraya el investigador de Metroscopia, quien reflexiona sobre la influencia del 4M en los comicios venideros, desde la repercusión de un hipotético pinchazo de la formación ultra hasta una victoria arrolladora de Ayuso como "empujón" para Casado y para el PP nacional. "En todo caso, el crecimiento de Vox no significa que sea un electorado consolidado que no se vaya a mover", añade Ferrándiz. Sí lo hizo el del PP en el distrito de Salamanca con la irrupción de Vox, aunque antes Ciudadanos no había logrado rascarle votos al PP en algunos comicios. "Ahí se concentra la pureza de la raza", comenta irónicamente el sociólogo. "Casado representa casi una opción casi socialdemócrata, mientras que Ayuso les resulta atractiva y sinónimo de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Para ellos, ahora se trata de defender al PP".

El cinturón rojo y los resultados de 2019

Si nos centramos en los resultados de las pasadas autonómicas en la capital, el mapa de colores por distritos muestra que el PSOE fue el partido más votado en el suroeste (Latina y Carabanchel), en el sur (Arganzuela, Usera y Villaverde), en el sureste (Puente de Vallecas y Villa de Vallecas) y en el este (Ciudad Lineal, Moratalaz, San Blas-Canillejas y Vicálvaro), que conformarían el clásico cinturón rojo. Solo otra fuerza progresista logró hacerse con un distrito: Más Madrid en Centro.

El resto se lo llevó la derecha. El PP fue el más votado en los barrios nobles (Chamberí, Salamanca y Retiro), en la city (Chamartín) y en Tetuán, al igual que en los distritos del oeste (Moncloa-Aravaca) y del norte de la capital (Fuencarral-El Pardo), lo que delimitaría los clásicos feudos de la izquierda y la derecha: el color rojo impregna el sur y el este de Madrid, mientras que el azul tiñe el norte y el oeste. La novedad del color naranja la aportó Ciudadanos, la formación más votada en el noreste (Hortaleza y Barajas). Si sumamos todos los distritos, el PSOE fue el partido más votado en la ciudad, con el 25,8% de los votos, apenas una décima más que en 2015.

La evolución del voto, en todo caso, es caprichosa y varía en función del tipo de convocatoria electoral. Así, en las autonómicas de mayo de 2019 el cinturón rojo —en este caso de la región, no de la capital— se lo apretaba, efectivamente, el PSOE, que ganaba en municipios como Fuenlabrada o Getafe. Sin embargo, seis meses después, en las generales de noviembre, esa área no solo se teñía de verde, sino que Vox también se hacía fuerte en el Corredor del Henares, desplazando a los socialistas de una zona considerada progresista. La comparación de ambos mapas es ilustrativa, aunque el auge del partido ultra en el 10-N no tiene por qué verse reflejada el 4M, como tampoco había sucedido en las pasadas autonómicas del 26M. Es más, la tendencia en las elecciones regionales desde el 2011 —cuando el cinturón también fue azul— pinta de rojo, tras la recuperación por parte del PSOE de ayuntamientos como Getafe, Pinto, Leganés, Móstoles y Alcorcón.

¿Podemos seguir hablando de un norte y oeste conservador y de un sur y este progresista? "En la Comunidad de Madrid siempre se ha hablado del cinturón sur y del Corredor del Henares como feudos de la izquierda, aunque el voto es bastante homogéneo, si bien los progresistas suelen tener mayor representación", matiza Teresa Mata López, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, quien señala precisamente que en 2011 la derecha ganó en el sur por 5 puntos. Una zona tradicionalmente progresista, como el Corredor del Henares, pese a que en 2011 y 2019 ganó el bloque conservador por 8 y por 9 puntos. La politóloga apunta una de las causas de la victoria de las derechas en las últimas elecciones: "Tras la escisión de Podemos y Más Madrid, la suma de ambos partidos perdió 20 puntos, una caída espectacular que no fue compensada con los votos ganados por el PSOE".

Si tenemos en cuenta que en 2015 Podemos había obtenido un 15% de apoyos más que IU en 2011, los "movimientos" del partido morado tienen "más efecto" que en otras áreas. "Primero lo reciben con alegría y después con decepción", afirma Mata, quien establece un paralelismo con el escenario del sur, donde Podemos había ganado un 15% respecto a IU. La citada escisión también provocó que la suma de ambas formaciones perdiese 5 puntos —siempre respecto a Podemos—, que en este caso fue recuperado por el PSOE. El comportamiento electoral en los distritos de la capital es representativo de la tónica general de la región, según la politóloga, quien matiza que el votante madrileño parece de tendencia más conservadora, pero que los porcentajes entre los bloques de izquierdas y de derechas "se acercan mucho en 2015 —con diferencias ligeramente superiores al 2%— y muchísimo en 2019, por lo que ahora están más equilibrados, cuando entre 2007 y 2011 las diferencias eran del 10 y el 11%". La clave del 4M está en que Cs no supere la barrera, pero roce el 5%, porque serían votos que perdería la derecha.