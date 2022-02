Sobre las elecciones en Castilla y León

Me desesperan los análisis sobre lo ocurrido en Castilla y León que se centran en que al PP la jugada le ha salido mal. Eso solo puede importarle al PP. El problema de lo que ha pasado en Castilla y en León es que refuerza al bloque reaccionario como bloque de gobierno y de Estado. No va a haber pacto entre los viejos partidos del régimen (PP y PSOE) para proteger al sistema político del 78. El PP gobernará con VOX, hará vicepresidente a un ultra homófobo y, por primera vez desde el franquismo, habrá ultraderechistas sin disfraz con responsabilidades de gobierno.

Pero el mayor problema ni siquiera es ese. El mayor problema es que el bloque democrático no tiene conciencia de serlo. El PSOE sigue sin querer asumir cuáles son sus únicos aliados posibles. ERC y Bildu quizá estén tentados de pensar que lo de Castilla y León solo confirma su voluntad independentista frente a una España que no tiene arreglo. Y quien desde 2015 lleva defendiendo el entendimiento entre las fuerzas políticas que representan la España progresista y plurinacional, Unidas Podemos, se ha quedado en un 5%. No está fuera del parlamento como en Galicia o Castilla La mancha, pero sale peor de lo que estaba a pesar de los cambios de liderazgo estatales, a pesar de subir a 1.000 euros el salario mínimo la ultima semana de campaña y a pesar de tener un excelente candidato, mucho más conocido que otros candidatos regionales de Unidas Podemos. La realidad es así y hay que asumirla.

Creo que toda la izquierda tiene claro que hay que confluir, que un liderazgo transversal como el de Yolanda es lo que toca ahora. Pero todos sabemos que un buen liderazgo, cambiar de nombre y confluir está bien pero con eso no basta. Nos tenemos que poner las pilas y asumir que la clave del combate, como siempre en política, es ideológica.

La Base es poca cosa pero vamos a trabajar cada día para defender la democracia y la decencia en nuestro país. Para hacerlo nuestro trabajo es analizar e informar. Hoy vamos a hacerlo, con amargura, pero orgullosos de lo que hacemos y orgullosos también de que cada vez haya más gente que se une a la república de público para hacer este puto podcast posible.