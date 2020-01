Elecciones en Catalunya Sánchez aspira a que el PSC sea clave en Catalunya y renace la idea del tripartito

Aunque los socialistas catalanes dicen que no harán presidente a un independentista, la posibilidad de un tripartito con ERC y En Común no está descartada si suman la mayoría. El Gobierno mantiene su apuesta por el diálogo y Sánchez celebrará la reunión con Quim Torra. Montero no cree que la convocatoria electoral interfiera en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.