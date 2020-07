Alberto Núñez Feijóo ha renovado su mayoría absoluta en Galicia, la cuarta consecutiva desde 2009 del PPdeG, algo que solo había conseguido su predecesor, Manuel Fraga. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) dobla los escaños de las elecciones autonómicas de 2016, donde había conseguido seis diputados, y el escrutinio coloca a Ana Pontón como principal líder de la oposición. Por detrás de los nacionalistas, el PSdeG-PSOE, con Gonzalo Caballero, que sube un diputado.

De esta manera, con casi el total del escrutinio, y con variables que pueden influir por los resultados del voto por correo, el PPdG mantendría 41 diputados, los mismos que sustenta en el Parlamento gallego; el BNG, pasa de seis escaños a los 19 y el PSdeG-PSOE suben hasta los 15, una cifra que esperaban mucho mayor. El Grupo Mixto y el Grupo en Común formado por 14 integrantes de Podemos, Esquerda Unida, Anova y Mareas desaparecen de la Cámara.

Los gallegos no han perdonado las guerras internas en los partidos de la izquierda y el gran batacazo del 12 de julio se lo han llevado las mareas por la fragmentación en la comunidad, cuando se habían convertido en 2016 en una referencia, rompiendo con el bipartidismo y colocándose al lado del PSdeG-PSOE como principal fuerza de la oposición. Galicia en Común Anova Mareas, la formación que encabeza Antón Gómez Reino, no entra en el Parlamento gallego, alejándose considerablemente de los resultados que alcanzaron en las pasadas elecciones autonómicas. En 2016 habían concurrido bajo la marca En Marea logrando los 14 diputados, pero por discrepancias internas con su líder rompieron la alianza y se disgregaron.

De los restos se formó también la coalición Marea Galeguista, que no obtiene ni un escaño en la Cámara gallega con su nueva propuesta. La confusión en la izquierda benefició y aupó a un BNG que logra la misma subida energética que el grupo de Podemos hace cuatro años. Aunque todavía no ha terminado el escrutinio, Ciudadanos sigue sin entrar en el Parlamento gallego. La formación naranja intentó concurrir con el PP en su momento bajo la marca Mejor Unidos, pero Feijóo no quiso renunciar a las siglas que tantas alegrías le han dado. Tampoco entra la ultraderecha, Vox, que no presentó candidato a la Xunta y cuyos integrantes han sido abucheados en múltiples actos por la población gallega.

Estas elecciones fueron resultado de los comicios cancelados de abril por el estado de alarma y que Feijóo decidió convocar junto con Urkullu en verano, ya que el presidente de la Xunta suele hacer coincidir la misma data para acortar el escenario electoral, según el barón gallego. Al coincidir en época estival, la participación era una de las grandes incógnitas de estos comicios, sin embargo, los datos se han mantenido similares a los de 2016, a diferencia de la gran abstención en País Vasco.