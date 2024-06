Empresas españolas relacionadas con el comercio de material militar con Israel exhiben sus drones en Barcelona

Mientras miles de personas mueren en Gaza, en Barcelona se celebra la fiesta de los drones. Esta semana, el recinto ferial de Montjuic ha puesto la alfombra roja a casi medio centenar de empresas, de las cuales más de una decena está relacionada con el comercio de material militar con Israel.

El evento se llama UNVEX y está organizado por el Grupo Metalia, el mismo que se encarga de la gestión comercial y operativa de Feindef, la gran Feria internacional de Defensa y Seguridad de España en la que la industria armamentística saca pecho.

Una semana después de que Pedro Sánchez reconociese al Estado palestino con un discurso lleno de contradicciones, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, inauguraba UNVEX, instando a la industria a que siguiese desarrollando armas. Por si no era ya evidente que el evento contaba con el beneplácito del Gobierno, la duda desaparecía por completo con el apoyo explícito del Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y, por supuesto, el de Defensa.

Las empresas que están íntimamente relacionadas con Israel, según un informe de Coalició Prou complicitat amb Israel, son: Alpha Unmanned Systems (España), Escribano mechanical & engineering (España), GMV Innovating Solutions (España), Indra (España), Airbus (Francia/España), Safran (Francia), Nicomatic (Italia), General Atomics Aeronautical Systems (Estados Unidos), Sony (Japón) y DJI (China), entre otras.

Escribano ha sido una de las últimas en dejar evidencias. A finales de diciembre de 2023 la empresa se adjudicó un contrato por casi 700 millones de euros para suministrar lanzacohetes al Ejército de Tierra español. La peculiaridad de este contrato, que se ejecutará durante los próximos cuatro años, es que contempla el suministro del sistema PULS, un lanzacohetes fabricado por la empresa israelí Elbit Systems. Esto significa que ambas compañías colaborarán hasta 2027 en el desarrollo de este arma, bajo la supervisión del Ejército. El PULS no solo está siendo utilizado en la Franja de Gaza, sino que también se ha utilizado en la zona del Líbano.

Contrato público de Escribano. — V.A

Otra empresa española que también se ha adjudicado un contrato después de estallar la guerra es PAP Tecnos (esta no ha acudido a la feria). En este caso, el pedido incluye varios misiles contracarro Spike Segunda Fase y el precio asciende a 237.558.439 euros. La compañía fabricante es la israelí Rafael Advanced Defense Systems.

"Israel, dentro de la industria de la defensa, es un referente a nivel mundial", aseguró el consejero delegado de Indra

La industria de armamento española no solo no se esconde, sino que además se jacta de sus operaciones con el país de Netanyahu. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, admitió públicamente durante su comparecencia en el Foro Económico de El Norte de Castilla que se las apañarán para seguir negociando con los sionistas y que buscarán "soluciones alternativas". "Como saben, Israel, dentro de la industria de la defensa, es un referente a nivel mundial. Evidentemente, si hay un actor en el cual por la geopolítica o el contexto hay que cambiar las condiciones de trabajo con ellos, pues tendremos que reordenarnos para poder seguir trabajando", explicaba.

Los drones que sobrevuelan Gaza

Los drones, si bien no siempre son un arma letal, a veces cumplen papeles clave en el campo de batalla. Es el caso de los sistemas no tripulados para misiones ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) como los del Alpha Unmanned Systems. Esta empresa ha colaborado con Israel varias veces; su última venta fueron ocho helicópteros no tripulados Alpha 800 a Sky Sapience, una compañía que ha sido identificada por su participación en operaciones militares en la Franja de Gaza, según indica el informe del Centre Delàs Negocios probados en combate.

Estos drones también se utilizan para las tareas de control de llegada de migrantes en las fronteras

Estos drones también son muy útiles para monitorizar las fronteras. Alpha vendió cinco a la Marina de Grecia para ayudarles en sus tareas de control de llegada de migrantes en el Mediterráneo. En España también tenemos vehículos no tripulados que se utilizan para estas funciones, alguno de ellos de fabricación precisamente israelí. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) le adjudicó un contrato a Airbus e Israel Aerospace Industries (IAI) para prestar servicios de vigilancia marítima con su dron Heron.

Estos dos gigantes de la defensa siguen manteniendo relaciones. Airbus anunciaba hace menos de un mes a través de un comunicado de prensa su colaboración con IAI en la operación del dron, que sobrevuela cabezas de los palestinos diariamente. Ambas compañías han colaborado estrechamente también con Infodefensa, medio oficial de la feria UNVEX, en cuya página web aparecían sus banners hasta hace poco, invirtiendo miles de euros en publicidad hasta la fecha.

Stand de General Atomics en UNVEX. — Victoria Anaideia.

Al igual que hay drones que no matan directamente, hay otros que sí. Es el caso de algunos de los que fabrica General Atomics, como el Predator B, que puede estar equipado con misiles. Es el mismo modelo que posee el Ejército de Tierra español y que han utilizado otros países como Ucrania. En la zona de Palestina, Estados Unidos los estaba utilizando supuestamente para buscar a los rehenes. Hace menos de un mes los hutíes derribaron uno en Yemen.

La lista de relaciones comerciales con Israel es larga. La Coalició Prou complicitat amb Israel ha elaborado un informe, en colaboración con otros grupos, que lo evidencia. "Necesitamos medidas urgentes y concretas para parar el genocidio con el pueblo palestino y por eso exigimos un embargo formal de armas", afirma Alys Samson, portavoz de la coalición.

Indiginación social y respuesta

La sociedad catalana pro Palestina que llevaba sabiendo de la celebración de este evento desde hacía semanas, se organizó y convocó varios actos que abarcaron toda la mañana y la tarde del pasado martes. A la cabeza de estos estuvieron la Coalició Prou complicitat amb Israel y la Comunitat Palestina de Catalunya. A la concentración asistió, además, Barcelona en Comú. Los Mossos d'Esquadra también acudieron pero para acordonar la zona, acorralar a los manifestantes e intentar frenar las protestas, sin éxito.

Varios manifestantes llevaron a cabo una cacerolada con el objetivo de incomodar y parar la feria

"'¡Vergonya, vergonya!". Así amanecía el recinto ferial situado en Montjuic. Varios manifestantes llevaron a cabo una cacerolada con el objetivo de incomodar a los asistentes y parar la feria. Finalmente consiguieron que se cancelasen las demostraciones en las que se iban a volar varios drones en Sabadell. Los organizadores decidieron cancelarlas por miedo a que hubiese algún altercado con algún dron. Alys Samson cuenta que no quieren normalizar la presencia de estas empresas, no quieren ser cómplices. "Israel no podría llevar a cabo este genocidio sin el apoyo de los gobiernos ni de la comunidad internacional, no queremos mercenarios", esgrime.

Concentración en la Feria de Montjuic con motivo de UNVEX. — Victoria Anaideia

La comunidad palestina está viviendo en un sistema de apartheid desde hace muchos años. En Sudáfrica se acabó con esta segregación hace más de 30, debido en gran medida a la presión de la comunidad internacional que impuso sanciones económicas y diplomáticas contra Sudáfrica. Países y organizaciones boicotearon productos sudafricanos, impusieron embargos y suspendieron relaciones comerciales.

Muchas empresas cerraron sus relaciones económicas con el país africano y las Naciones Unidas y otros organismos internacionales condenaron el apartheid y trabajaron para aislar al régimen. "Es frustrante ver lo poco que ha hecho la Generalitat", lamenta Samson. Desde la coalición solicitan un embargo formal de armas ya, medidas reales. En noviembre lograron que se aprobase una moción de censura para que se suspendiesen las relaciones con Israel y no entienden por qué ahora se ha permitido esto.

La celebración de UNVEX en Barcelona, en medio del conflicto con Gaza, es una alarmante muestra de cómo la economía de la guerra sigue prevaleciendo sobre los derechos humanos y la justicia. Al permitir y fomentar tales eventos, se perpetúa la violencia y la opresión.

El peligro de los drones: la "mentalidad PlayStation"

Palestina acumula ya casi 40.000 personas asesinadas por el Ejército israelí. Los drones están jugando un papel muy importante en todo esto. Uno de los casos más sonados fue la muerte de varios periodistas en Rafah, a principios de este año.

El uso de estos sistemas es muy peligroso. Una de las primeras veces que se utilizaron drones en conflictos armados fue con el objetivo de matar a Osama Bin Laden en la ciudad afgana de Khost, en 2002. El vehículo que se utilizó fue una de las primeras versiones del Predator (de General Atomics) y la operación acabó con un ataque fallido, la muerte de varios civiles y una lavada de manos por parte de la CIA.

Existe la posibilidad de que se genere cierta desvinculación emocional del piloto, con la capacidad de matar a distancia

Existe todo un debate ético alrededor de la utilización de los drones en combate. La cuestión es que existe la posibilidad de que se genere cierta desvinculación emocional del piloto, con la capacidad de matar a distancia, viéndolo en una pantalla como si se tratara de un videojuego. Y en la gran pantalla precisamente, ha habido varios directores que han querido abordar esta temática. Películas como A Descubierto hablan de esa desvinculación emocional y Espías desde el cielo pone el foco en los daños colaterales que puede suponer el ataque de un dron.

El debate existe. Hace unos años el funcionario de la ONU Philip Altson hablaba del peligro que supone que los pilotos de drones desarrollen la que él denominó como "mentalidad de PlayStation". El miedo es que se genere un desapego emocional que se traduzca en indiferencia ante la muerte y que eso de lugar a víctimas colaterales. Hay que tener en cuenta que, además de estar a distancia y mirando una pantalla, hay tiempo de latencia entre la imagen obtenida del objetivo y su llegada al operador.

La continua colaboración de la industria armamentística española con Israel, incluso en pleno conflicto, plantea serias cuestiones éticas y morales. Mientras las manifestaciones de la sociedad civil en Barcelona exigen justicia y un embargo de armas, los ecos de la historia del apartheid en Sudáfrica resuenan con fuerza.