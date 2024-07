Enfrentamiento entre los cuatro ediles de Vox en Albacete, tres de ellos expulsados

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Albacete Lorena González ha insistido este jueves en que el partido "no quiere" a los tres concejales a los que ha inhabilitado, Leticia Alejandra Martínez, José Bernabé Cotillas y José Ramón Conesa, "por la pérdida de confianza en ellos", mientras que los afectados han defendido que son concejales de Vox y que no entregarán el acta.

Todos han comparecido —por separado— tras el Pleno del Ayuntamiento de Albacete del mes de julio, que ha comenzado con polémica al anunciar el alcalde, Manuel Serrano (PP), que se quedaban sobre la mesa los puntos en los que se iba a dar cuenta de que estos tres concejales de Vox pasaban a ser no adscritos y Lorena González a asumir la Portavocía de Vox, que ocupa ahora Martínez.

El alcalde ha tomado la decisión por el recurso de reposición que los tres concejales inhabilitados por la formación de Santiago Abascal han presentado esta misma mañana, por un asunto que tienen también en vía judicial. Ahora, el secretario del Ayuntamiento dispone de un plazo de diez días para deliberar sobre la situación.

Lorena González ha insistido, en una rueda de prensa posterior, en que "la decisión de Vox está tomada" y que les han inhabilitado "porque han traicionado a sus votantes", mientras que Conesa ha defendido que ellos lo que hicieron fue abstenerse para facilitar la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento —gobernado por el PP en minoría—, al entender que "eran buenos" para la ciudad y considerar que es para lo que les votaron. En el Ayuntamiento de Albacete, el PP tiene 12 concejales; el PSOE, 10; Vox, 4, y Unidas Podemos, 1.

González ha considerado que "estas argucias legales que han sucedido hoy en el Ayuntamiento no llevan a ningún sitio" y que "el final está claro", mientras que Conesa ha reiterado que ellos no van a dejar el acta, aunque tuvieran finalmente que quedarse como no adscritos.

Que llame Abascal

José Ramón Conesa, que fue candidato a la Alcaldía por Vox, ha pedido al presidente de esta formación, Santiago Abascal, y a otros responsables del partido a nivel nacional que les llamen y ha asegurado que ellos siguen estando afiliados y ha precisado que, de hecho, ya le han cobrado la cuota de este mes de julio.

Desde el PSOE, su portavoz municipal, Amparo Torres, ha insistido en que los concejales deberían estar ya como no adscritos, aunque ha opinado que por "ética" también deben renunciar a su acta, y que el caso podría seguir su vía judicial pero ello no afectar al hecho de que en el Ayuntamiento, Vox ha comunicado su expulsión.

Torres manifestó además que el alcalde Serrano ha pasado "de pretender gobernar con Vox a hacerlo con tres tránsfugas de Vox".