El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que hay que afrontar el escándalo del rey emérito "con transparencia y llegando hasta el final de la investigación", aunque a la vez defendió la presunción de inocencia del monarca.

Sánchez, en una entrevista en Telecinco tras conocerse dos horas antes que el rey emérito había regularizado su situación fiscal por el uso de tarjetas black, también dijo que puede garantizar que "la democracia está funcionado", y recordó que los medios de comunicación están informando, la justicia está actuando y la agencia tributaria investigando, sin ningún tipo de restricciones.

El presidente del Ejecutivo no quiso pasar de ahí, y aseguró que le corresponde ahora a la Casa Real comunicar su parecer sobre este asunto, aunque sí quiso matizar que, en este caso, "se juzgan a personas, no a instituciones", por lo que pidió no mezclar las cosas. En este aspecto, indicó que "En España no está en peligro la monarquía".

Para que aún quedase más claro, Sánchez aseguro que el Gobierno defenderá el pacto constitucional de 1978, y eso incluye que la forma de Estado es la monarquía parlamentaria. “El Gobierno de España siempre va a defender el pacto constitucional del 78, hay que respetar la monarquía parlamentaria", afirmó.

Por ello, rechazó los mensajes apocalípticos que viene de una y otra parte que, según dijo, no se corresponde con la realidad. "Ni va a haber en España un régimen bolivariano soviético ni vamos a volver al régimen franquista. España no se ha roto, no vienen los bolcheviques, tampoco la dictadura como dicen algunos. Hay que centrarse en los asuntos reales", afirmó..

Sánchez defendió también la figura del rey Felipe VI a quien calificó como un "rey moderno" y, además, aseguró que el PSOE seguirá apostando por "una monarquía parlamentaria", intentando frenar los debates que en torno a este asunto empiezan a abrirse en su partido.

"Franco perdura en la menta de algunos"

Por otra parte, Sánchez mostró su absoluto rechazo a la carta al Rey de un grupo de militares retirados que le piden que intervenga. "Esta gente no representa al Ejercito de la España del siglo XXI. Franco perdura en la mente de algunos. Algunos fueron exponentes del golpe de Estado. Me parece grotesco. Pero lo más grave no es esa carta, que no representa al Ejército, sino las tribunas políticas que legitiman esos discursos de odio"; afirmó, y hasta recordó las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien dijo que suscribía los elementos de dicha carta.

Sánchez dice que se quiere instalar un discurso del odio irreal, pero aseguró que este Gobierno defenderá la Constitución, "desde el primero hasta el último de sus artículos", aseguró.