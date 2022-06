Errejón desembarca en la campaña del 19J y arremete contra Moreno, "humo dentro de un traje"

Íñigo Errejón, diputado de Más País en el Congreso, desembarcó en la campaña electoral andaluza de la mano de Por Andalucía, la coalición que comparte con IU y Podemos y Equo y Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz y llamó a votar por un Gobierno que haga fundamentalmente dos cosas. Por un lado, que declare la emergencia climática en Andalucía y afronte una industrialización verde y, por otro, que meta en la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud un servicio que afronte los problemas de salud mental de los andaluces.

A su juicio, la campaña, que la derecha no quiere que exista, según analizó, está empezando a cambiar. Errejón analizó que el caso del presidente de la Junta era "insólito", el extraño caso del candidato que no quería hablar. "Eso es porque es un conjunto de humo dentro de un traje".

El PP está en una estrategia de campaña en la que busca, ademas de ensanchar su base social, con pendulares guiños a todo el mundo, que la izquierda no despierte y continúe en su casa.

"Algunos quieren que se vote mañana. Nosotros vamos a disfrutar la campaña. Canta mucho. Es muy evidente que [Moreno] tiene un plan de campaña: que no haya campaña", dijo el diputado de Más País. Errejón reivindicó la política: "Habéis desafiado una especie de clima por el cual la política es algo de lo que apartarse, es algo medio turbio: hay que vivir al margen. Está de moda denigrar la política. Es una operación para que estemos todos más indefensos: solo hay unas personas que no necesitan de la política: los privilegiados".

Cambio climático

Errejón quiso hablar de cambio climático: "No te sacan grandes noticias [sobre esto] y es una de las cosas que nos acordaremos: debemos cuidar una tierra en la que la vida buena siga siendo posible. Andalucía [se convertirá] en un desierto, sequía, despoblación: la vida será más difícil. Sé que no es lo que más páginas llena de diarios, pero es el reto más importante que tenemos como especie. De este reto no se salva nadie solo".

"¿Cómo se piensan –prosiguió– que [se puede dejar] de ser una colonia, si no es a través de las energías verdes, si no es gracias a una industrialización verde? Lo que nos jugamos es si vamos a tener políticas industriales. Si los gobiernos van a estar en manos de irresponsables que viven de semana en semana. Si alguien quiere un ejemplo: ahí tenéis uno con el incendio de Sierra Bermeja. Hace falta que Andalucía decrete la emergencia climática y un gobierno que defienda el territorio. No se puede vivir de ponernos cervezas unos a otros".

Errejón compartió escenario en la Torre de los Perdigones en Sevilla con Toni Valero, coordinador general de IU, y Esperanza Gómez, la número uno de Por Andalucía en la provincia ante unas 200 personas. No había nadie de Podemos en el cartel. Según fuentes de este partido porque Más País no quiso. Las fuentes de Más País consultadas declinaron responder sobre este extremo.

"Hay dos formas de venir cuando te invitan a casa ajena. Preguntas qué hace falta y das las gracias. La otra forma es faltarle el respeto a los andaluces", dijo Errejón, en referencia a Macarena Olona, la candidata de Vox. ¿Usted se fía de Podemos?, le preguntaron. "Me fío de Por Andalucía", respondió Errejón. "Cuando uno le invitan viene a ser útil. Encantado de compartir con cualquiera", respondió luego a la pregunta de si compartiría escenario con Ione Belarra e Irene Montero.