España intervendrá en la causa del Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por el genocidio en Gaza

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves que España se sumará a la demanda contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia por el genocidio que está cometiendo en Gaza contra el pueblo palestino.

Nuestro país se suma a la iniciativa que comenzó Sudáfrica, según ha explicado el ministro en una rueda de prensa convocada de urgencia. El anuncio se produce pocas horas después de conocerse un nuevo ataque de Israel a un colegio de la UNRWA.

"Nuestro objetivo es doble. Que la paz vuelva a Gaza para volver al orden internacional". "Pedimos una vez más el cese de los bombardeos de Israel", ha añadido Albares. Se trata de una decisión "meditada durante semanas", según ha destacado el propio ministro de Exteriores.

"Sobre lo que es en sí el delito de genocidio, esa es la decisión del tribunal y como he dicho en muchas ocasiones, por supuesto España apoyará la decisión que tome el TIJ. La va a apoyar, la va a respetar, la va a cumplir y va a instar a todas las partes a cumplir cualquiera que sea la decisión", ha explicado Albares.

La demanda investiga a Israel por los delitos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Salvo las ministras Margarita Robles o Teresa Ribera, "a título personal", en el PSOE no han usado todavía el término "genocidio" para calificar los hechos. "Poco importa mi opiniíon personal. Y la opinión del Gobierno es la intervención en esta demanda", ha respondido Albares sobre este punto.

La decisión de España y el Gobierno de Pedro Sánchez busca apoyar al tribunal en el cumplimiento de las medidas cautelares contra Israel. "Especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafah, los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria y el fin de la destrucción de infraestructuras civiles que deben cesar", ha destacado Albares.

El ministro también ha pediudo la liberación inmediata de todos los rehenes y ha reiterado su apoyo a iniciativas de paz como la del presidente de EEUU, Joe Biden o la mediación de Qatar. "España no toma partido por ninguna de las dos partes en el proceso. Toma partido a favor del tribunal", ha señalado Albares. El ministro ha reiterado que la decisión se ha precipitado al ver que las medidas cautelares citadas no se estaban cumpliendo por parte de Israel.

El ministro ha recordado que este proceso es diferente al que sigue la Corte Penal Internacionl. Ahí España ha destinado cerca de 6,5 millones de euros de manera voluntaria para que se investiguen los delitos que están a su cargo. A la demanda del TIJ España es el primer país europeo que se suma. Irlanda o Bélgica han mostrado también su intención, según ha destacado Albares. Varios países de América Latina como Chile, México o Colombia sí lo han hecho.

Por otra parte, todavía no se han tomado otras medidas como Israel como la retirada del embajador o una respuesta diplomática por los insultos a Sánchez o Yolanda Díaz. Preguntado este jueves por ese asunto que iba a ser coordinado con Noruega, Irlanda y Eslovenia, Albares ha afirmado que los "ataques" habían remitido. "Estamos haciendo una valroación de la situacíon, no queremos alimentar escaladas ni caer en ninguna provocación. No tenemos nada contra el puevblo de Israel ni contra la existencia del Estado de Israel", ha afirmado.

Sumar lo pedía desde enero

El apoyo a la demanda sudafricana es una de las principales reivindicaciones de Sumar al socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, desde enero. Los de Yolanda Díaz han pedido en público y en privado a Sánchez que el Ejecutivo español se adhiera a la misma e, incluso, han protagonizado preguntas parlamentarias en las sesiones de control del Congreso acerca de esta materia, informa Alexis Romero.

Para Sumar, el apoyo a esta demanda, junto a otras medidas como el embargo de armas (y, más recientemente, la retirada de la embajadora española en Tel Aviv) son cuestiones fundamentales para tratar de frenar el genocidio que el gobierno israelí perpetra en Gaza.

Díaz ha valorado de manera positiva esta decisión, anunciada por Albares, en la red social X: "Lo hemos conseguido. España también se sumará a la demanda de Sudáfrica para perseguir los crímenes de guerra de Israel. Seguimos estando en el lado correcto. Dando pasos para parar el genocidio e inspirar a que cada vez más países sigan este camino", ha escrito.