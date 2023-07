¿Por qué en España no tiene sentido pactar que gobierne la lista más votada?

Un gesto marcó el debate cara a cara del lunes por la noche entre Pedro Sánchez y el popular Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP deslizó hacia el extremo de la mesa que ocupaba Sánchez un documento, previa estampa de su firma, con el que pretendía que el presidente del Gobierno se comprometiera a que, tras las elecciones del 23 de julio, forme gobierno automáticamente la lista más votada. "Es algo que no tiene sentido en el sistema parlamentario español", zanja Pedro Riera, uno de los máximos expertos en sistemas electorales de nuestro país.



El documento, varias veces zarandeado en manos del candidato del PP, dice así: "Creemos necesario impulsar un acuerdo entre ambos partidos políticos [PP y PSOE] que facilite la formación de gobierno en España por parte de aquel que obtenga un mayor respaldo electoral".

El Artículo 99 de la Constitución Española marca el camino de cuál es el buen funcionamiento del sistema electoral en nuestro país al otorgar a los diputados del Congreso, elegidos por la ciudadanía en los procesos electorales, la potestad de decidir, mediante sus apoyos, al presidente del Gobierno de España.

Pedro Riera, que es director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), añade que "el sistema parlamentario español funciona por una cadena de delegación". Se refiere a que los ciudadanos eligen a sus representantes y, en un nivel sucesivo, esos representantes deciden quién gobierna.

Es una forma de dotar de importancia en la elección de los gobernantes a todos los grupos que se presentan a las elecciones y, por ende, a los ciudadanos de todos los territorios. "Lo que propone Feijóo", remata, "es sumar los votos y que gobierne el que más tenga", a pesar de que su partido no llegara a sumar 176 escaños y que, por tanto, no gozara de más de la mitad de los escaños que se reparten en el Congreso.

Una propuesta con 'lógica Frankenstein'

"Es importante tener en cuenta", sitúa el politólogo, "las diferencias entre un sistema parlamentario y otro presidencial". En los sistemas parlamentarios, como el español, es el parlamento el que decide quién gobierna. Desde esa perspectiva, "la propuesta de Feijóo de pactar que lo haga la lista más votada sigue una lógica Frankenstein". Esto es que incorporaría un elemento propio de los sistemas presidenciales a uno parlamentario.



"Va en contra de las bases en las que se fundamenta nuestro sistema democrático", argumenta, por su parte, la politóloga Paola Cannata. Para ella, el principal peligro que entraña la idea de Feijóo es que compromete la representación en el Congreso de posturas políticas más pequeñas. "Si aplicáramos lo que propone", reflexiona, "descartaríamos el voto de muchos ciudadanos que han depositado su confianza en partidos que no son el Partido Popular o el Partido Socialista".

Muchos electores confían en formaciones más pequeñas partiendo de la base de que el sistema parlamentario de nuestro país les brinda la posibilidad de formar parte de gobiernos o de apoyar su constitución. Pactar que gobierne la lista más votada independientemente del resultado que obtenga el resto de las formaciones "invalidaría la opción de todos esos ciudadanos", sentencia Cannata.

Spain... ¿is different?

Riera es categórico cuando asegura que no hay ningún sistema parlamentario —"al menos, que yo conozca"— en el cual el partido que obtenga más votos en las elecciones tenga que gobernar de forma automática. Por el momento, el sistema español y el método que se sigue para constituir gobiernos está, por tanto, alineado con el resto de los sistemas parlamentarios. "Ahora bien", continúa Riera, "si lo que queremos es que se haga realidad eso de que Spain is different lo que tenemos que hacer es lo que propone Feijóo".



El profesor de la UC3M insiste en que se trataría de una anomalía. Sí que existe algún caso, no obstante, de un sistema parlamentario en el que se premia a la lista más votada. "Es el caso de Grecia", especifica Riera, "donde la formación que obtiene más respaldo electoral se lleva unos escaños extra como beneficio". Pero en ningún caso el premio consiste en formar un Ejecutivo automáticamente.

Más educación para entender las dinámicas

Ambos analistas coinciden en la importancia de que la sociedad reciba nociones básicas del funcionamiento del sistema electoral. Cannata apostaría, incluso, por enseñarlo en el colegio. Riera apunta que, en España, "nos está costando acostumbrarnos a las prácticas habituales en sistemas parlamentarios". Un ejemplo son los gobiernos de coalición y otro es entender la importancia de "que debe gobernar quien consiga mantener la confianza del parlamento".