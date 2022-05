¿Quien espió a Pedro Sánchez?

Fernando Valls, doctor en periodismo que trabaja en La Información, ha tuiteado esta mañana que el CNI ha transmitido al Gobierno que va a ser prácticamente imposible saber quien espío a Sánchez. Entendido.

Fernando tiene buenas fuentes en La Moncloa y en casi todas partes así que ya sabemos algo importante. Nunca vamos a saber a ciencia cierta quien espió porque el CNI nos está diciendo que es imposible saberlo y que, como mucho, podremos saber desde donde se descargaron los datos. Entendido.

Por lo tanto tenemos que ir a las pruebas testificales e indiciarias. Básicamente repasar qué hechos y declaraciones conocemos y que nos pueden llevar a deducciones evidentes.

Desde las páginas de La Vanguardia, Gemma Saura e Ignacio Orovio se preguntan hoy: ¿Quién puede estar detrás del espionaje a Sánchez y Robles? Y contestan básicamente que 1 de 3. O una agencia de inteligencia extranjera (Marruecos) o el CNI actuando fuera de la ley o la policía patriótica. La llamada policía patriótica está formada por un grupo de mandos policiales, viejos conocidos míos porque ya espiaron ilegalmente a Podemos, que como informó Público compraron Pegasus hace años con dinero de los fondos reservados. Analicemos las hipótesis.

¿Marruecos? Si fuera Marruecos, después de la bajada de pantalones con el Sahara, hablaríamos de una humillación a España sin precedentes que requeriría, como mínimo, de la ruptura de relaciones. Ojo, amigo Bolaños, con dejar que esa versión circule. Si ha sido Marruecos y el CNI no ha podido proteger el móvil del presidente del Gobierno, toda la cúpula del CNI sin excepción y su máxima responsable política se tienen que ir a su casa a taparse con una manta y no volver a tener una responsabilidad pública jamás. Tanta bandera de España, tanto patriotismo y Marruecos le roba al Presidente del gobierno, delante de tu jeta, 2,6 gigas de datos del móvil. Fuera del ejército con deshonor por inútiles y la ministra favorita de la derecha a su casa ¿Pero en manos de quien está la seguridad nacional? Lo que pasa es que esto de Marruecos… No sé… ¿A qué narices Marruecos se va a poner a espiar a Puigdemont, a Gonzalo Boyé, a Junqueras, a Otegi? ¿O cómo es la cosa? ¿Que Marruecos espía al Presidente y el CNI a los indepes? En ese caso con la rueda de prensa en Moncloa ayer hemos abierto un nuevo frente. Genialidad comunicativa. Todo el mundo buscando el libro de Lakoff en Moncloa. Redondo está desesperado y a punto de ahorcarse.

La otra hipótesis: ¿Sectores del CNI y del clan de fachas con rango de comisarios de policía espiando al Gobierno? Eso cuadra más. Y ¿Saben por qué? Pues porque no es la primera vez que pasa. Patriotas de uniforme saltándose la ley para proteger a España de un gobierno con ministros de Podemos que te quieren expropiar la casa de la playa y de los separatistas que quieren romper la patria. Eso es más verosímil porque no es la primera vez que pasa en España. De hecho es un continuo en los últimos dos siglos. Es preferible la injusticia al desorden, decía el abuelo al abrocharse el uniforme.

Y si es así, y todo apunta a que es así, por dignidad o por esa hispánica y racial vergüenza torera, la ministra de Defensa y el de Interior se tienen que ir y el Presidente debe poner al frente de esos ministerios a demócratas que aunque no gusten a la derecha, tengan más agallas y menos ganas de agradar al facherío y con una mano que no les tiemble para limpiar sus departamentos de basura golpista y ultra.