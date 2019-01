El exilio iraní financió el 80% de la campaña europea de Vox en 2014. Según una información publicada por El País, el partido de extrema derecha recibió 146 donaciones procedentes de seguidores de un grupo opositor iraní, un hecho que el partido ha admitido este domingo.

En concreto, integrantes del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) ingresaron desde una quincena de países casi millón de euros –800.000 euros–, que fueron a parar a las arcas de la formación ultra.

Ese dinero financió la mayor parte de la campaña de su candidato al Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, anteriormente dirigente del PP. Por aquel entonces, el actual líder de Vox, Santiago Abascal, era el secretario general.

Vidal-Quadras reconoció vínculos

Vidal-Quadras, que no consiguió el escaño en Bruselas, abandonó la formación e informó de la procedencia del dinero, según ha asegurado el propio político a El País. No obstante, las acusaciones acerca de la posible financiación ilegal de Vox no son nuevas, pues ya en 2015, Vidal-Quadras reconoció vínculos con la "oposición democrática iraní en el exilio", esto es, el CNRI, una organización que defiende a los muyahidines y que ha estado incluida en la lista de organizaciones terroristas.

Abascal, en respuesta a unas acusaciones del dirigente del PP Javier Maroto de financiación ilegal, aseguró que su partido sólo se financia a través de los españoles: "No tenemos financiación de nadie, más que de los españoles".

Puigdemont dio un golpe de Estado y está en libertad porque el gobierno que apoyabas, Maroto, no evitó ni lo uno ni lo otro. No tenemos financiación de nadie, más que de los españoles. Eres un mentiroso @JavierMaroto, y solo pretendes hacerte querer por tu peluquero de Bildu. pic.twitter.com/SdMB9ARrNy — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 26 de noviembre de 2018

Sin embargo, este domingo, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha reconocido que durante la etapa de Vidal-Quadras al frente del partido recibieron donaciones "particulares" del exilio iraní, pero ha matizado que "todas son legales". "En Vox todas las donaciones son legales. Esas donaciones son de particulares del exilio iraní, de esos que salen huyendo de los enemigos de la libertad, de los que financian a Pablo Iglesias", ha dicho Monasterio en una entrevista concedida a la Cope recogida por Europa Press.

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, también ha admitido esta información y ha asegurado que los donativos que la formación recibió para su campaña europea fueron "legales y totalmente transparentes".

Sin embargo, de cara a las elecciones europeas de 2014, la Junta Electoral Central advirtió precisamente de que ninguna persona o entidad extranjera podía contribuir a los gastos de campaña de un partido o una agrupación de electorales en los comicios al Parlamento Europeo, ya que lo prohíbe la vigente Ley Electoral (LOREG), tal y como recogió en su momento Europa Press y se ha hecho eco este domingo la periodista Pilar Velasco.