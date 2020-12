El falso médico de Ferrol se declara culpable de lesiones a 129 personas

El falso médico ferrolano José Manuel López Pérez, conocido como Coté, ha aceptado este viernes seis años de cárcel declarándose culpable de los delitos de intrusismo, lesiones, falsificación y estafa en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de A Coruña. Se ponen fin, de esta manera, a trece años de calvario para 129 víctimas de este falso doctor, entre ellas, los padres de un hombre de 32 años, fallecido tras un tratamiento con este falso doctor.

El macrojuicio, que comenzó a principio el pasado 10 de diciembre, puede concluir el próximo día 13 de enero, cuando, en vista de este acuerdo alcanzado, Coté se declarará culpable. Acepta, además de los seis años de prisión, el pago de 3,3 millones de euros en indemnizaciones, prácticamente ya consignados en el juzgado. El acuerdo ha satisfecho a las víctimas, 102 de los cuales están integradas en la asociación Afectados de Intrusismo Médico Sanitario.

Público ha hablado con su portavoz, Esther Fontán, que muy emocionada ha valorado el acuerdo al que se ha llegado este viernes: "Es muy importante el hecho de su autoinculpación. Para nosotros es esencial que él reconozca que nos causó lesiones, nos mintió, se hizo pasar por médico... Este acuerdo ha sido posible gracias a los padres del joven que murió, porque han decidido retirar la acusación de homicidio, para que el proceso pueda finalizar de una vez por todas con una autoinculpación. Es un hecho muy generoso por su parte", explica Fontán.

Las víctimas llevan 13 años esperando justicia.El proceso se fue demorando por diversas causas, entre ellas, la sustitución de la jueza, los recursos presentados por la defensa de Coté y las peticiones a numerosas universidades para que confirmaran o desmintieran los títulos de los que el falso médico hacía gala. La Fiscalía le pedía 338 años de prisión, "pero ya sabemos que una cosa es lo que se pide y otra la condena final", señala Esther Fontán, que asegura que las víctimas están de acuerdo con los seis años que le impondrán, más los cuatro años y medio que está cumpliendo en la actualidad.

José Manuel López Coté estuvo quince años practicando medicina sin estar homologado para ello, según la Fiscalía. "Ha provocado lesiones importantes. A mí, por ejemplo, me ha provocado una lesión en la médula a nivel cervical irreversible", dice Fontán, que señala: "Nadie podía imaginar que no era médico ni nos pueden acusar a las víctimas de incultas porque han estado en su clínica políticos, artistas y futbolistas".

A principios de los años noventa, José Manuel López abrió una pequeña clínica en Ferrol. Daba masajes y practicaba acupuntura. Poco después, en base al éxito cosechado, abrió una clínica más grande. "En 1996 yo fui derivada por mi traumatólogo,por una lesión de cadera de mi hijo -dice Fontán- pero Coté enseguida me preguntó por mi salud y la del resto de mi familia. Sabía cómo captar clientes. Me trató de un tema de colon y me dijo que tenía probabilidad de padecer cáncer y me puso un tratamiento. Incluso me enseñó un título en Oncología".

Coté se autodefinía como osteópata y aplicaba a sus pacientes unas "inyecciones con sedantes y analgésicos muy potentes. Decía que traía los medicamentos de Alemania y de Estados Unidos. No sé ni lo que me inyectó", cuenta Esther Fontán. La portavoz de las víctimas del falso médico explica que a partir del año 2000 Coté empezó a realizar cirugías. "Al hombre que falleció le había intervenido de un bulto en el cuello y la lesión me puso muy fea. En realidad era un tumor y al no diagnosticárselo a tiempo, murió rápidamente", explica Fontán.

Un patrimonio millonario

Doce propiedades inmobiliarias de lujo y una fortuna de más de cuatro millones de euros. Este patrimonio descubierto en la investigación es fruto de las prácticas como falso médico de Coté, según la Fiscalía. Pero a este ferrolano no se le detuvo por esas prácticas, sino por una investigación de blanqueo de capitales, en 2008. Curiosamente, en 1997, por la denuncia del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, se le ordenó cerrar las clínicas por mala praxis, pero no lo hace. "No funcionaron los mecanismos de control, pese a tener una sentencia en su contra con la orden de no seguir en su actividad ilícita, ninguna autoridad vigiló para que se cumpliera esa sentencia judicial", lamenta Fontán.

Además, en 2008, tras pasar seis meses en prisión provisional, Coté abrió

una clínica en Castelló, donde prosiguió con su actividad irregular. Por aquel hecho, cumple ahora cuatro años y medio de prisión.