Feijóo se abre a apoyar la regularización de 500.000 migrantes 

El Congreso debate este martes la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la regularización de 500.000 personas migrantes y Alberto Núñez Feijóo se abre a que el PP la apoye.



"Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos de que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país", ha asegurado el presidente del PP en una entrevista en la Cadena COPE.

El líder de la oposición ha confirmado que el comité de dirección del PP abordará este martes la cuestión y ahí decidirán su posición. Según Feijóo, "es evidente" que España tiene "un problema de ubicación y de trato con los inmigrantes sin papeles", pero también "es el mayor coladero de las mafias".

"Tenemos que ser lo suficientemente sensibles y también tener la cabeza fría para que obteniendo lo primero no estemos facilitando lo segundo", apuntó.

Apoyando esta iniciativa para regularizar a medio millón de inmigrantes el PP daría un giro importante. El 12 de marzo, cuando la Plataforma Esenciales —promotora de la iniciativa— presentó la ILP en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, la diputada popular Sofía Acedo defendió que "no es la vía adecuada para el control de flujos migratorios irregulares y tampoco para corregir la irregularidad".

Aún así, con una abstención del PP sería suficiente para que la toma en consideración de la ILP saliese adelante ya que PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, BNG y Podemos votarán a favor. La propuesta está en el tejado de PP y Junts.