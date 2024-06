Feijóo cierra la campaña europea con las expectativas diezmadas y asume que el 9J "no bastará" para tumbar al Gobierno

El Partido Popular arrancó la campaña para las elecciones europeas defendiendo que era "ahora o nunca" y la ha cerrado asumiendo que "el domingo (9 de junio) no bastará, pero sin el domingo no vamos a conseguir el cambio político en España". Así lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo este viernes en el mitin de cierre de campaña en València, donde también ha intervenido el vicesecretario del PP y número cuatro en las listas al Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que dejó este aviso: "Si el domingo por la noche Pedro Sánchez ha empatado, Pedro Sánchez se queda y nosotros, no voy a decir cómo, pero también".



Los populares han hecho algo más que rebajar expectativas en las últimas semanas y el miedo a que el PSOE "empate" en las europeas, cuando partían con una amplia ventaja hace meses, parece real.

Feijóo ha asegurado este viernes que el PP "va a ganar" el próximo domingo "para no perder la libertad" y "para recuperar el espíritu de la Transición", pero desde el miércoles los populares han llevado a sus discursos y a sus campañas en redes sociales la posibilidad de que el PSOE "empate". Una estrategia que no comparten miembros del comité de dirección de Feijóo ni tampoco Isabel Díaz Ayuso: "No sé si va de empates o no empates. A mí me parece que eso no representa al PP", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid este viernes.

Pero Pons, director de la campaña europea del partido, no solo ha ahondado en él durante el cierre de campaña sino que ha reconocido la debilidad en la que ese escenario dejaría al PP. Así, todos los dirigentes populares han pedido concentrar el voto —"Hay votos que no sacan a Sánchez de La Moncloa, que lo engordan", dijo Pons—y ejercerlo como castigo a Sánchez, a quien Feijóo acusó de estar protagonizando un "espectáculo peronista".

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sido la gran protagonista del último mitin del PP. La alcaldesa de Valéncia, María José Catalá, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Pons y, veladamente, Feijóo, todos, la mencionaron en sus intervenciones. La citación judicial de Gómez ha ejercido de salvavidas para los populares justo cuando la polémica por una posible moción de censura a la que el líder de la oposición abrió la puerta cercaba al PP.

Así, Feijóo ha defendido que "la justicia censura delitos en los tribunales, pero políticamente se censura la actuación de los Gobierno en las urnas" y para eso ha pedido el voto. Relegada a un completo segundo plano durante toda la campaña, la candidata del PP, Dolors Montserrat aseguró que son "el voto que más duele a Sánchez" y pidió "no esperar a las generales" para "lo que podemos hacer este domingo".