Así intentó Feijóo mezclar el debate de la ley de memoria y ETA con solo 48 horas de antelación

Mientras el Congreso debatía este jueves la ley de memoria Alberto Núñez Feijóo se reunía con asociaciones de víctimas del terrorismo y lo hacía, según Génova, "en el marco del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco". El PP convocó a las asociaciones el martes por la mañana, es decir, con 48 horas de antelación, vía whastapp y sin orden del día para el encuentro.

Ana Vázquez, responsable de Interior del PP a nivel nacional, fue quien envió el mensaje a más de 20 asociaciones de víctimas del terrorismo. "Me gustaría invitarte a una reunión con todas las Asociaciones y organizaciones de Víctimas de Terrorismo con el Presidente Feijóo. Sería este jueves 14 a las 11 hs en la segunda planta del Congreso de los Diputados(carrera de san Jerónimo, 40).

Ya me dices algo. Gracias", decía uno de ellos. Era martes a mediodía y el presidente del Gobierno ya había comenzado su intervención en el debate del estado de la nación.

El PP no incluyó el encuentro en la agenda oficial de Feijóo. "Planteábamos una reunión discreta y no mediatizada en un momento que no es fácil para ellos ni en lo personal ni en lo anímico. No lo es por el aniversario y no lo es por la Ley de memoria democrática acordada con Bildu", argumentan desde el equipo del presidente del PP. Lo cierto es que Feijóo anunció el encuentro a primera hora de la mañana en una entrevista en televisión y Génova difundió imágenes del encuentro al terminar.

Además, Feijóo aseguró que estarían todas las asociaciones y, poco después, Génova le corregía: serían "la inmensa mayoría". Aún así lo vendían como un éxito político del líder del PP "toda vez que algunas no asistieron al acto organizado el domingo por el alcalde de Ermua para no coincidir con Pedro Sánchez".

Covite, la principal asociación que reúne a las víctimas del terrorismo en Euskadi, no ha asistido. Tampoco la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ni la fundación Buesa. Tanto desde Covite como desde la Asociación 11M, en conversaciones con Público, han rechazado las formas en las que se les convocó al encuentro así como la "utilización" del PP de las víctimas de ETA en los últimos días.

En un comunicado emitido el pasado martes, a raíz de la intervención de Cuca Gamarra en el debate del estado de la nación y de que el grupo parlamentario del PP apareciese con lazos azueles en sus solapas, la Asociación 11-M emitió un duro comunicado. "Oponerse a la Ley de Memoria Democrática utilizando como argumento a las víctimas del terrorismo, es de nuevo una utilización partidista de las víctimas del terrorismo que estamos obligados a denunciar.", lamentaban.

Estas han sido las 18 asociaciones con las que se ha reunido Feijóo: Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo (ACAVITE), Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), Asociación de ayuda a las víctimas del 11-M, Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCYL), Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV), Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE), Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT), Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, Fundación Miguel Ángel Blanco, Fundación Profesor Manuel Broseta, Fundación Rodolfo Benito Samaniego, Federación de Asociaciones Autonómicas de España de Víctimas del Terrorismo, Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Fundación Villacisneros, Fundación Joaquín Echevarría y la Fundación Broseta.