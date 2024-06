Feijóo pone en duda ahora el informe de la UCO sobre la esposa de Sánchez: "No era tal, estaba recortado"

El Partido Popular ha pasado de ignorar el informe de la Guardia Civil que no apreciaba indicios de delito en las actividades de Begoña Gómez a ponerlo en cuestión. "Ha quedado claro que aquel informe de la UCO no era tal, que estaba recortado y fue una filtración, no sabemos de quién", ha asegurado este jueves el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en EsRadio.

Feijóo sostiene esto después de que la Fiscalía Europea ordenase requisar información relacionada con la investigación que afecta a la esposa del presidente en la sede de la sociedad pública Red.es. "Aquí se ha visto que los jueces o algún juez no se ajustan a los tiempos electorales, ayer ha quedado todo roto, ha cambiado completamente la estrategia y el relato" del PSOE, apuntaló el líder de la oposición.

El presidente nacional del PP no es el único que ha puesto en duda el informe de la UCO. En la misma línea, Cuca Gamarra aseguró que querían "saber si ha habido presión sobre la UCO para la realización del informe y para la filtración".

En el informe, adelantado por el diario El País, se descarta que la vinculación de Gómez con el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, haya favorecido el rescate a Air Europa durante la pandemia. Además, también rechaza que su intervención haya inclinado adjudicaciones a empresas de Juan Carlos Barrabés.

Fuentes socialistas acusan a Feijóo de "atacar" y "cuestionar" a la Guardia Civil con unas "declaraciones intolerables" y "en el límite de nuestro sistema democrático".



Inmediatamente, el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, respondía a través de las redes sociales. "¿No os cansáis de mentir y manipular? En ningún momento Feijóo ha cuestionado la labor de la Guardia Civil, ha criticado que hubo una filtración parcial e interesada, lo que es innegable ya que el caso estaba bajo secreto de sumario. Lavaos la boca antes de hablar de la Guardia Civil", escribió.