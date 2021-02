Unidas Podemos quiere que el acto que tendrá lugar el próximo martes en el Congreso, cuando se cumplen 40 años del intento de golpe de estado de 1981, sirva para que Felipe VI, que también estará presente, manifieste un "compromiso inequívoco con la democracia y la condena del franquismo". En este sentido, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha señalado que este acto no se puede convertir en "un intento de lavar la cara al emérito", quien lleva más de 200 días viviendo en Abu Dabi (Emiratos Árabes).

El órgano de gobierno de la Cámara Baja, presidido por Meritxell Batet, acordó este martes organizar un breve acto con motivo de esta efeméride el próximo 23 de febrero por la mañana. Además del actual jefe de Estado, acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo, así como representantes del Congreso, del Senado y de otros poderes del Estado.

Según explicó la presidenta del Congreso, se trata de "mostrar la fortaleza de las instituciones democráticas, la vigencia de los valores de nuestra Constitución y de nuestra democracia, y recordar cómo la sociedad española reaccionó en ese momento y cómo sigue defendiendo hoy la democracia en España".

Sin embargo, Pisarello ha trasladado que la celebración del aniversario del golpe de Estado fallido no debe quedar en una condena del golpismo de 1981 ni servir para hacerle un "lavado de cara a Juan Carlos de Borbón, que lleva 200 días huido en Abu Dabi por corrupción". "Queremos que el jefe del Estado aproveche ese acto para lanzar un mensaje claro de condena del franquismo, que ya toca hacer", ha expresado este miércoles en rueda de prensa en el Congreso.

Asimismo, el diputado del grupo morado quiere que Felipe VI "condene el golpismo en general y, sobre todo, el franquismo", ya que "vuelve a campar" en las calles, como la marcha neonazi en Madrid del sábado pasado, en el Parlamento, con la presencia de Vox, y en los "pequeños grupos" de militares retirados, a quienes les gustaría fusilar a "26 millones de hijos de puta".

"No necesitamos ninguna celebración mítica del pasado, ni lavados de cara al rey emérito ni a la derecha golpista neofranquista, lo que necesitamos es un mensaje de futuro comprometido con la democracia", pues a su entender, "no puede ser que hayamos tenido ya dos reyes que no hayan condenado el franquismo".