Ferraz reniega de Carmona: "No representa ni al PSOE ni a su militancia"

La portavoz del comité organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, mostró el gran malestar que hay en el partido por el nombramiento de Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola y dejó muy claro que es una decisión al margen del partido y que no se comparte.

Granados, en rueda de prensa, aseguró que Carmona es actualmente un militante de base, "y no representa ni al PSOE ni a su militancia, y nunca ha representado a la actual dirección del partido", afirmó.

La portavoz socialista aseguró que la decisión de la empresa eléctrica no ha gustado a la dirección del partido, "y no sabíamos nada, ni el propio Carmona nos informó. Si nos hubieran preguntando hubiéramos dicho que no", insistió.

Granados quiso dejar claro que Carmona accede a ese cargo a título individual, e insistió en que no representa al PSOE ni mucho menos a la dirección del partido, "y no lo consideramos interlocutor para nada".

Las palabras de Granados no hace más que confirmar el malestar que hay en las filas socialistas por esta decisión, que en las últimas horas ha sido expresada por muchos dirigentes socialistas, entre ellos, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

Fuentes cercanas a Carmona dice que su objetivo no es otro que "ayudar"

Por otra parte, fuentes cercanas a Antonio Carmona informaron a Público que la intención del militante socialista, que en su día fue candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, no es otra que "ayudar" desde su nueva responsabilidad.

Dichas fuentes indicaron que su nombramiento no se puede interpretar como una puerta giratoria porque él lleva más de cuatro años sin ningún cargo institucional ni orgánico en el partido, y que en más de una ocasión ha trabajado profesionalmente para otras grandes empresas.

Recuerdan, además, que Carmona es doctor en Ciencias Económicas, que lleva más de treinta años como profesor universitario y que siempre ha compatibilizado su actividad política con su carrera profesional. De momento, no está en sus intenciones abandonar la militancia.