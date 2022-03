El PP pretendía que fuera el propio juez instructor quien remitiera las nuevas 26 declaraciones juradas a la Audiencia Provincial para conseguir así que la investigación quedara archivada. Entre ellas, se encuentra la relativa a los pagos de Mañueco para cubrir los impagos de los militantes que necesitaban que le votasen en sus primarias para convertirse en el presidente del partido en la comunidad y así aspirar a la presidencia de Castilla y León.

La investigación que lleva a cabo el juez instructor del caso por presunta financiación ilegal del PP en las primarias del actual presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sigue el proceso después de que el magistrado rechazara, como proponía la defensa, la estrategia del PP dirigida a revocar el auto de imputación con nuevas declaraciones juradas.

Por el momento, la investigación está centrada en el presidente del PP en Salamanca, Javier Iglesias; la gerente del partido, Isabel Sánchez, y el propio partido a nivel nacional.

Declaración jurada de Mañueco

Entre esas declaraciones juradas se encontraba la del propio Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguraba haber pagado en mano a su partido un total de 1.000 euros para cubrir las cuotas de otros afiliados morosos.

Desde el Foro de Izquierdas, quien a través del letrado Francisco Martín del Río ostenta la acusación popular en este caso, se asegura a Público que "el PP pretendía, ni más ni menos, que fuera el propio juez quien remitiera las nuevas 26 declaraciones juradas a la Audiencia Provincial para que ésta revocara su auto, lo cual es inédito e increíble".

Como el juez instructor no ha trasladado a la Audiencia dichas declaraciones juradas de Mañueco y su entorno político, finalmente la defensa del PP las ha remitido a la propia entidad judicial provincial. Así, la acusación popular considera que se trata de una nueva maniobra porque "el Partido Popular no quiere entender la seriedad de los hechos que se investigan al intentar colocar declaraciones juradas a la medida que le conviene con el mal disimulado propósito de, a través de ellas, dar apariencia regular a algo que no lo es". A juicio del letrado, "a estas alturas la procedencia de los más de 61.937,65 euros, según ha certificado la gerente del partido, están por conocer".