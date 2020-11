¿Cuántos rastreadores hay en Galicia? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Tienen formación? Son algunas de las preguntas que la Xunta no responde acerca de los rastreadores, tampoco su Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, adelantó información hace unos días para calmar las aguas de la oposición y anunció "más de 700 rastreadores directos", pero sin más concreción. También comunicó que a la par, los 5.600 profesionales de Atención Primaria desempeñan esta labor, sin embargo, la plantilla del Sergas lo niega, porque básicamente, no tienen tiempo ni información para ello.

Público le ha preguntado en varias ocasiones al Sergas información sobre los rastreadores y en ninguna hubo respuesta. Tampoco en las ruedas de prensa Feijóo explica los detalles de esa cantidad de rastreadores de la que presume. El rastreo en la comunidad constituye uno de los grandes misterios a resolver de la pandemia, y ha supuesto durante semanas el centro del debate político. Desde mayo, el Ejecutivo ha ido mudando su versión, más bien Feijóo, ya que Comesaña nunca aclaró la cifra de rastreadores e incluso llegó a preguntar qué se entendía por "rastreador". El 11 de mayo la Xunta declaró que el grupo que investigaría el origen de la infección por coronavirus en el territorio gallego estaría formado por 20 operadores; dos semanas después, confirmó que serían 30 más; apenas tres meses después, Feijóo elevó la cifra a más de 6.000.

En esas se mantiene prácticamente terminando el año, con la diferencia de que ahora sostiene que son "más de 700" los que trabajan de "forma directa". De este grupo se conoce que más de 100 pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias (UME), y por lo demás, la información es difusa. Comesaña, poco después de que Feijóo diera esas declaraciones, alegó que en el rastreo colaboran profesionales de "distintos colectivos sanitarios". También, insiste en que desvelar la cifra daría lugar a comparaciones con el resto de comunidades, a la par que Feijóo destaca en todas sus comparecencias las diferencias epidemiológicas de Galicia con el resto de las autonomías; o que la Xunta sí aporta datos de coronavirus los fines de semana y el Ministerio no; o que en Galicia, en lugar de haber "cuatro elecciones y un presupuesto" hay "unas elecciones y cuatro presupuestos" para el 2021.

Así lo dijo este viernes en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. También explicó en respuestas a las periodistas que el equipo de rastreadores estaba conformado por personal que no atiende al paciente de manera directa y que proviene de "medicina preventiva, de las jefaturas territoriales de las delegaciones de la comunidad autónoma, de la central de rastreo y de los militares destacados por el Ministerio de Defensa". Además, preguntado por las declaraciones de los médicos de Atención Primaria que aseguran no formar parte de esos 5.600 rastreadores, afirmó que "claro que colaboran". Postuló que "desde que una persona es considerada infectada por coronavirus, automáticamente se incluye en la historia clínica" y que cada médico sabe "perfectamente" de quién tiene que hacer "seguimiento asistencial", pero no alegó nada que tenga que ver con la búsqueda de información del entorno del positivo por covid-19.

El médico de familia y portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, explica a Público que la cifra que revela Feijóo "no se corresponde con la realidad" y que "no es verdad" que desde los ambulatorios se realicen labores de rastreo, en parte porque no tienen "formación". De la misma manera, también asegura que no hay "ningún contacto entre los rastreadores y los médicos de familia" y sostiene que el número real de rastreadores ronda los "200". "Hay un deterioro en la detección del servicio de rastreo", añade Martín. En la comisión de reactivación económica y social tras la pandemia, el doctor Tato Vázquez Lima, del comité clínico de la Xunta, admitió que el sistema de rastreo en Galicia es "mejorable" ya que existen "errores de coordinación". Por ello, Feijóo anunció la semana pasada la implantación de un sistema de autodeclaración online, de manera que las personas que crean que son contactos de un positivo deben introducir sus datos en la plataforma y serán contactados por la central para realizar una encuesta.

19 días para recibir la llamada de un rastreador

Susana (nombre ficticio) es de Vigo y tiene un hijo de 14 años. El viernes 16 de octubre su hijo comió en casa de un amigo y la madre no le contó a Susana que estaba pendiente de una PCR. Finalmente, el sábado dio positiva, de manera que el hijo de Susana se confinó en casa, puesto que había estado comiendo el día anterior con tres contagiados. La madre de su amigo no lo había incluido como contacto en los rastreadores, por lo que Susana llamó por teléfono al número que ofrece el Sergas para la covid-19. El propio sábado le tomaron los datos y le dijeron que llamarían más tarde, le aseguraron que su información ya se había trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro y que se tranquilizase. Pero pasó todo el día y el domingo por la tarde aún no había recibido la llamada ni ningún tipo de instrucción, de manera que puso una queja. También fue la última vez que llamó al número del Sergas y decidió recurrir directamente a la privada el lunes para realizar la PCR y salió negativa. "Lo hice porque nos lo podíamos permitir", asegura en declaraciones a Público. Un soldado finalmente la llamó 19 días después del sábado en el que supo que su hijo había estado en contacto con tres contagiados.

Galicia está en la cola del Estado en localizar el origen de contagio por coronavirus según reflejan los informes del Instituto de Salud Carlos III, que manifiestan que el 52% de los nuevos casos en Galicia no se sabe de dónde vienen. Los atrasos en los rastreos han provocado que profesores acudan a clase sabiendo que pueden ser positivos, ya que la Consellería modificó el protocolo covid-19 y ya no es obligatorio que los contactos de casos sospechosos tengan que aislarse en sus casas, de forma que acuden a clase hasta que reciben la llamada del rastreador. En las últimas 24 horas Galicia ha registrado 685 nuevos casos por PCR, con 60 municipios con cierre y hostelería inactiva, sólo con servicio de recogida. Las medidas se extenderán hasta la primera semana de diciembre, puesto que la intención de Feijóo es abrir la mano y "salvar" la campaña de Navidad.