El Gobierno evita concretar restricciones en Navidad e insiste en que "no estamos como hace un año"

El Gobierno sigue sin desvelar si planteará medidas restrictivas durante las fiestas navideñas en la conferencia de presidentes que Pedro Sánchez celebra este miércoles con las comunidades autónomas, pero el mensaje del Ejecutivo ha cambiado.

Durante las últimas semanas, la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ha insistido en que la alta tasa de vacunación de España hace que la situación sea distinta a la de hace un año, y ha dicho que la clave está en continuar con las vacunas (ahora a los niños y a las personas mayores que están recibiendo la tercera dosis) y en la responsabilidad individual.

Rodríguez ha mantenido este mensaje en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, pero en esta ocasión ha evitado concretar si el Ejecutivo rechazará imponer restricciones en la conferencia de presidentes de este miércoles, tal y como piden muchas comunidades autónomas.

"Valorar medidas y ponernos objetivos, con la certeza de que hoy el momento es distinto al de hace un año", ha asegurado la portavoz cuando ha sido preguntada por la posición que llevará el Gobierno a este foro.

No obstante, el Ejecutivo ha querido mandar un mensaje de prudencia y ha evitado en todo momento hablar de las restricciones que piden las comunidades, recordando que la alta tasa de vacunación dibuja un escenario "distinto" al de las pasadas navidades.

"La incidencia ha sufrido un incremento y ese es el contexto en el que el presidente decide convocar la conferencia. Estamos en un momento distinto a otros, estamos más preparados, tenemos más instrumentos y más experiencia. La conferencia de presidentes es un buen momento para poner todo esto en valor", ha dicho la portavoz

Rodríguez ha apelado en varias ocasiones a que el Gobierno debe ser "prudente" en sus declaraciones para no generar "falsas expectativas" y se ha defendido de las críticas de algunos grupos parlamentarios, que acusan al Ejecutivo de llegar tarde al intento de contención de la variante ómicron del coronavirus.

"Nuestras palabras condicionan la vida de muchas personas que hoy están expectantes. Es importante no especular ni generar falsas expectativas, ya que podemos dar falsa sensación a la ciudadanía. No hemos llegado tarde porque no hemos dejado de estar, ni el Gobierno de España, ni las comunidades autónomas, ni la ciencia. Se ha producido un incremento en la incidencia, no hay que obviarlo, pero no estamos como hace un año", ha insistido la portavoz.