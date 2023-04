Los grupos parlamentarios preguntan a Sánchez por el "chantaje" de la "dictadura amiga" Marruecos

Los grupos parlamentarios aliados del Gobierno no han dejado pasar la oportunidad este miércoles de volver a afear a Pedro Sánchez sus relaciones con Marruecos. Tanto ERC como EH Bildu han hablado abiertamente del "chantaje" que hace el país vecino con España. Otras fuerzas políticas también han vertido críticas por el giro sobre el Sáhara Occidental y la ruptura con Argelia.

La diputada de ERC, Marta Rosique, ha llamado "dictadura amiga" al reino alauita. De fondo, las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el pasado domingo calificó de dictadura a Marruecos. Algo que soliviantó a los socialistas. Se lo ha recordado también María Dantas, compañera de Rosique en ERC.

Rosique ha criticado que se niegue al pueblo saharaui su derecho de autodeterminación en contra de la legalidad internacional y que en plena guerra de Ucrania además se rompan los acuerdos comerciales sobre el gas con Argelia. "Probablemente nunca llegaremos a saber cuál es el chantaje que les ha hecho Marruecos. Deben tener información realmente valiosa para mover sus hilos con facilidad", ha apuntado la diputada republicana.

El foco en la migración y la frontera con Marruecos lo ha puesto encima de la mesa también ERC. "Cada vez cuesta más dinero mantener esta frontera, la UE y España pagan cientos de millones para que hagan su trabajo sucio", ha afirmado Dantas. "Europa y España pagan y Marruecos mata. En la cuestión de Marruecos se ha colocado del lado del rey, que oprime a los saharauis o a la población amazigh", ha afirmado.

Por su parte, Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, ha hecho también referencia a la tragedia de Melilla, "la peor catástrofe que ha ocurrido en una frontera en las últimas décadas". En relación al Sáhara, ha recordado el amplio consenso pidiendo que el Gobierno vuelva a su posición histórica. "Si tan seguro está que el cambio de posición es tan positivo, tráigalo al parlamento para que se vote. Le animo a que vaya a los campamentos saharauis a que lo explique", ha añadido.

"Reconozco que es bueno que tenga buenas relaciones con Marruecos. Pero el precio a pagar no puede ser abandonar al pueblo saharaui", ha destacado Iñarritu. A continuación le ha preguntado por ciertas cuestiones pendientes en las negociaciones con Marruecos como la fecha de apertura de aduanas en Ceuta y Melilla, la delimitación de espacios marítimos o el espacio aéreo.

También ha preguntado Iñarritu de forma abierta sobre la información publicada este miércoles por El Confidencial. En ella se apunta a que Marruecos pidió la salida de la exministra Arancha González Laya pocos días antes de que Sánchez la cesara. "¿Es cierto que Marruecos tiene la capacidad de decidir la política española sobre el Magreb? Es importante que lo aclare.

Para el portavoz de PNV, Aitor Esteban, la conclusión de todo lo que ha pasado es la siguiente: "Ha conseguido parar la inmigración desde Marruecos a costa de vender el Sáhara. Pero por favor, no saque pecho de eso", ha destacado. "Algún día sabremos lo que pasó con Marruecos. Mientras tanto, le doy un consejo: cuidado con las redes de inteligencia marroquíes que cada vez están más presentes", ha añadido Esteban.

Otros partidos políticos como Compromís o BNG también han mencionado el asunto de Marruecos. "Tenemos una cuenta pendiente con el pueblo saharaui. Los hemos abandonado a su suerte, es injusto. Su cambio de posición ha provocado ruptura con Argelia y ha provocado problemas con empresas", ha destacado Joan Baldoví. "El Gobierno debe asumir su responsabilidad para la descolonización del Sáhara, apoyar el derecho a la autodeterminación y el pleno reconocimiento de la independencia y de la República Árabe Saharaui Democrática", ha afirmado Néstor Rego.

Inés Arrimadas, desde Cs, también han hecho referencias a la política de relaciones con Marruecos y ha culpado al Gobierno de las declaraciones que llegan desde allí sobre la recuperación de Ceuta y Melilla. Al igual que Miriam Nogueras, de Junts. "Las políticas exteriores las marca Marruecos. ¿Es necesario un ministro de Exteriores?", ha afirmado. Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha afeado los "sapos" que Sánchez se ha tragado con Marruecos. "Es una vergüenza sui claudicación", ha destacado. Y Genis Boadella, de PdeCat, ha criticado que el pacto con la ONU sobre el conflicto saharaui ha quedado aparcado en pos de estos supuestos beneficios para España.

Menciones a Pablo González

Por otra parte, desde EH Bildu se ha querido recordar la situación del periodista Pablo González, colaborador de Público y detenido desde hace más de un año en Polonia. "Está encarcelado con graves acusaciones pero en una situación propia de Guantánamo. No es deseable ni para una personas acusada del peor de los delitos. Este señor no ha sido ni siquiera juzgado", ha afirmado Iñarritu al respecto, apelando también al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El diputado de EH Bildu se ha referido a la información publicada por este medio sobre el doble rasero del Gobierno al apoyar a un periodista de EEUU acusado de espía en Rusia. "No es que haya una doble vara de medir. Mientras sí le dan apoyo consular a Pablo González, lo que no le dan es apoyo político. Además, no dejan de hacer insinuaciones violando su presunción de inocencia. No actúan igual", ha afirmado.