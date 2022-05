La guerra continúa, la manipulación también

Llevamos ya unos cuantos días sin hablar de la guerra en Ucrania, pero la batalla de la información continúa y los ejemplos de propaganda y de mala praxis periodística que ya veíamos en anteriores programas de La Base han seguido marcando la cobertura informativa de la invasión durante estas semanas. Por un lado, hay quienes siguen utilizando esta guerra para empujar su propia agenda política en clave interna y siguen insistiendo en vincular desde sus tribunas mediáticas a la izquierda española con el Gobierno de Putin.



Otro accesorio de esta "colección primavera-verano" contra la izquierda consiste en seguir ridiculizando sus propuestas en clave humanitaria o pacifista. Una oyente de La Base, María, nos ha enviado un correo en el que analiza de forma muy inteligente un titular de Vozpopuli que va en esta línea. El titular dice: "Podemos pide tratar igual a los ucranianos que a los refugiados climáticos y de otras guerras".

En vez de decir "queremos que todas las personas refugiadas tengan el mismo trato que ahora se le ha dado a las personas refugiadas ucranianas", ponen "que las personas ucranianas refugiadas tengan el mismo trato que el resto de refugiadas". Son muy sinvergüenzas, la verdad. Donde se pide "más y mejor, titulan "menos y peor". Esto dice María.

Otra cosa que ha seguido pasando en las televisiones tiene que ver con la voz y la relevancia que se le otorga al batallón neonazi Azov, que está integrado en el Ejército Regular de Ucrania.

Sobre esto de Azov, hay mucha gente que dice que darle tanta relevancia a este batallón cuando hablamos de la guerra en Ucrania es caer en la propaganda rusa; lo que pasa es que parece que quienes se empeñan permanentemente en hacer más y más grande a esa gente son los propios medios de comunicación occidentales.

Los emblemas del FNI-PNSOE y el Batallón Azov. — AIP

Y mientras tanto, a quien intentan hacer más pequeño es... al Papa Francisco. Parece que sus alegatos pacifistas, repartiendo las responsabilidades de la guerra y llamando a un alto el fuego y un acuerdo político inmediato, digamos que no encajan del todo bien en la propaganda occidental sobre la guerra en Ucrania y, ante eso, los grandes medios de comunicación están optando por silenciarlo. Algo se encuentra de vez en cuando, más en los digitales que en las televisiones, y sobre todo en momento muy puntuales, como el mensaje del Domingo de Resurrección, que difícilmente puede omitirse teniendo en cuenta determinadas tradiciones mediáticas. Pero, por lo general, lo que está diciendo el Papa sobre esta guerra está pasando sin pena ni gloria por las escaletas de los grandes medios de comunicación.

Otra cosa, a mi juicio, relevante, que ha sucedido en la prensa internacional estos días y que es interesante comentar, porque amplía un poco la perspectiva que tenemos sobre todo esto desde aquí, desde España, es la entrevista que concedió hace unos días a la revista estadounidense Time, Ignacio Lula Da Silva, ex presidente de Brasil y ahora candidato para disputarle la presidencia a Bolsonaro. A Lula le preguntaron sobre la guerra en Ucrania, y os quiero leer algunas de las cosas que dijo, que no son nada habituales de escuchar por estos lares. Ojo a lo que dice Lula: "Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no es solo Putin el culpable. Los Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿OTAN? Entonces Estados Unidos y Europa deberían haber dicho: "Ucrania no se unirá a la OTAN". Eso habría solucionado el problema".

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski en París. / REUTERS.

Le da duro a Putin pero también a Zelenski. Dice: "A veces me siento y veo al presidente de Ucrania hablando por televisión, siendo aplaudido, recibiendo una ovación de pie por parte de todos los parlamentarios (europeos). Este tipo es tan responsable como Putin de la guerra. Porque en la guerra no hay un solo culpable. No conozco al presidente de Ucrania. Pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que él es parte del espectáculo. Está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el parlamento del Reino Unido, el parlamento alemán, el parlamento francés, el parlamento italiano, como si estuviera haciendo una campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones". En este punto, el entrevistador le replica a Lula: "¿De verdad le puedes decir eso a Zelenski? Él no quería la guerra, la guerra vino a él". Y responde Lula: "Él sí quería la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Eso es todo. Critiqué a Putin, diciendo que fue un error invadir. Pero no creo que nadie esté tratando de ayudar a crear la paz. La gente está estimulando el odio contra Putin. ¡Eso no resolverá las cosas! Tenemos que llegar a un acuerdo. Pero la gente está alentando (la guerra)". Y también critica a Biden por su papel. Dice: "No creo que Biden haya tomado la decisión correcta sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos tiene mucha influencia política. Y Biden podría haber evitado (la guerra), no incitarla. Podría haber hablado más, participado más. Biden podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que se espera de un líder. Intervenir para que las cosas no descarrilen. No creo que haya hecho eso".

Una cosa más os comento antes de acabar, que tiene que ver con el impacto económico de esta situación en nuestro país y con cómo algunos se están aprovechando de todo esto. Os leo titulares:

Expansión: Repsol duplica beneficios y pulveriza sus propios objetivos.

EL Periódico: Repsol duplica su beneficio hasta marzo por la subida del precio del petróleo. La petrolera gana 1.392 millones de euros en el primer trimestre del año.

Público: Repsol duplica su beneficio trimestral en plena escalada de precios del crudo por la guerra en Ucrania.

Y os leo un titular más que ayuda a entender los anteriores:

Eldiario.es: "Más del 60% de las gasolineras ha subido precios que diluyen la bonificación del Gobierno".

Os acordáis de eso de que el problema del precio de la gasolina eran los impuestos del Estado, ¿no? Pues resulta que mientras nos contaban eso y mientras el Gobierno aprobaba subvenciones públicas a la gasolina, que es un gasto que recae en las arcas públicas y no en el beneficio empresarial, esta gente estaba batiendo todos sus récord de beneficios, duplicando sus ganancias, gracias a especular con el precio de la gasolina. De hecho, hoy la gasolina está prácticamente a 2 euros, a pesar de las subvenciones, como decía el titular de Eldiario.es.