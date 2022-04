Guerra nuclear

Hoy en España se habla de Gernika y de la guerra civil. Fantástico.

Nuestra guerra parece que se ha convertido en un artefacto ideológico para orientarnos en la guerra de Ucrania. El siglo XX fue un siglo de horrores pero también de certezas ideológicas. Hoy sigue habiendo horrores. Hay horrores en Ucrania y también en Yemen, en Palestina y en muchos otros lugares alejados del foco mediático.

Lo que hoy no hay son certezas ideológicas y cualquiera que venda certezas a buen precio encuentra clientes. Y mientras el síndrome "No mires arriba" se apodera de la agenda mediática, parece que no nos damos cuenta de que, en medio de una crisis energética y geopolítica de inmensas dimensiones, la posibilidad de una conflagración nuclear en forma de tercera guerra mundial no deja de estar ahí. ¿Se imaginan?

No queremos ser alarmistas pero como decía Evaristo, no se hicieron los misiles para no explotar.