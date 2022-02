La guerra de Rusia contra Ucrania y el año electoral marcan la movilización del 28F en Andalucía

La guerra de Rusia contra Ucrania, la defensa de los servicios públicos y el año electoral han marcado la tradicional movilización de la izquierda andaluza en el 28F, Día de Andalucía. La manifestación, de unas 2.000 personas, según los convocantes, recorrió las avenidas que rodean al centro de Sevilla para cerrar su recorrido a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta.

Allí, José Chamizo, exdefensor del Pueblo andaluz, y la artista Lucía Sócam, leyeron un manifiesto de la plataforma Andalucía 28F, que no fue consensuado con Adelante Andalucía, pero sí lo aceptaron Unidas Podemos y Andaluces Levantaos, titulado Andalucía se construye con lo público. Las fuentes consultadas indicaron a Público que no se deben hacer "otras lecturas" del hecho de que Unidas Podemos y Levantaos se hayan puesto de acuerdo en este manifiesto. Unidas Podemos lanzó el pasado 4 de diciembre una oferta de unidad al resto de fuerzas de izquierda, que aún sigue en pie, aunque no han existido avances.

En el manifiesto, se denuncia "el desarrollo económico dependiente y vulnerable, basado en la precariedad laboral, la terciarización y el extractivismo y que, lejos de promover una nueva industria, profundiza en el desmantelamiento del tejido productivo, a expensas del deterioro de nuestra riqueza social, cultural y medioambiental".

En las pancartas, y pegatinas –unas profesionales, otras caseras– estaban los temas mas clásicos, como la precariedad, y los de mayor actualidad. En ellas asomaron los linces de Doñana: el Parque no se toca y se recuperó el No a la guerra, que llenó de nuevo las calles de cánticos pacifistas. En el manifiesto se rechazan las bases de Rota y Morón: "Una Andalucía militarizada como portaviones para las guerras de EEUU y la OTAN que, como recoge su Estatuto, sea promotora de paz y valores democráticos no puede albergar bases militares extranjeras que sirvan de plataforma para agredir a otros pueblos. La creciente militarización del territorio andaluz debe cesar".

Las líderes de las tres coaliciones en las que hoy anda dividida la izquierda andaluza –Unidas Podemos (Toni Valero y Martina Velarde), Adelante Andalucía (Teresa Rodríguez) y Andaluces Levantaos (Esperanza Gómez)– acudieron a la manifestación de Sevilla, pero fueron cada uno por su lado, con los suyos y detrás de su pancarta. Al mismo tiempo, fruto de la división de la izquierda, otra manifestación recorrió las calles de Cádiz, convocada por las Marchas de la Dignidad y que llevaba como lema Gobierne quien gobierne, el empleo, la vivienda, los suministros básicos, los servicios públicos, los salarios, la soberanía, las pensiones, la igualdad y el planeta se defienden.

Valero y Velarde, antes de arrancar la manifestación, afirmaron en una atención a los medios: "Venimos a la manifestación y, como reza nuestro himno de Andalucía, siendo hombres y mujeres de paz, gritando 'No a la guerra' contra el ultranacionalismo, contra el militarismo que está devastando los pueblos, devastando Europa, con ese espíritu pacifista que siempre ha sido una seña de identidad del pueblo andaluz", dijeron.

Valero agregó también, en clave electoral que éste "tiene que ser el último 28 de febrero en el cual gobiernan las derechas reaccionarias en Andalucía, que no se creen el autogobierno, les viene muy grande Andalucía y han traicionado las conquistas populares en nuestra tierra".

En el manifiesto se sostiene que el 28F, día en que se votó el Estatuto de Autonomía, se votó en realidad "mucho más que el autogobierno". "Se votó por nuestra dignidad, por la conquista de la democracia y por la defensa de los derechos sociales y civiles".

Unos metros más atrás, iba Teresa Rodríguez con los miembros de Adelante. La portavoz aseguró que la Comunidad arrastra un "catálogo de tareas pendientes". Rodríguez consideró que "acabar con la emigración de la juventud sería la clave para decir que hemos empezado a concluir las tareas de la autonomía2 y puso el acento en los servicios públicos: "Ahora es un momento clave para defender la sanidad como servicio público y universal, con garantías para los pacientes; así como una educación de futuro con ratios más bajas y enseñanza de calidad".

La portavoz de Adelante insistió en su idea de la necesidad del andalucismo: "[Queremos] un gobierno que siempre sea andalucista y que siempre defienda los intereses de Andalucía y unos representantes fuera de Andalucía con voz propia y [queremos] una fuerza andaluza fuertemente controlada desde abajo, con el único objetivo de defender los intereses de las mayorías sociales de Andalucía". "La clave política es que Andalucía cuente con voz propia en el Gobierno de la Junta, el Congreso de los Diputados y en Europa", dijo Rodríguez.

Esperanza Gómez, coportavoz de Andaluces Levantaos, afirmó: "Andalucía merece más: un gobierno progresista, feminista, plural. Es la única manera de lograr justicia social".

Andalucía sosegada

La manifestación cerró a las puertas del palacio de San Telmo al son del himno de Andalucía, cuyos ecos llegaron al muelle de Nueva York, unos metros más allá, donde Vox y la diputada Macarena Olona la que todo el mundo da por hecho que será la candidata ultra en las próximas autonómicas daba un mitin en el que de nuevo, despreció el 28F como Día de Andalucía. La ultraderecha quiere que este día sea el 2 de enero, efeméride de la conquista de Granada en 1492.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, estuvo en el acto institucional de entrega de distinciones y medallas de la Comunidad en el teatro de la Maestranza, con la crisis del PP que aún debe cerrarse a cuestas. Moreno, que en sus años de gobierno no ha nombrado a ninguna hija predilecta de Andalucía, por siete hijos predilectos, reivindicó una Andalucía sosegada que escucha y conversa, que abraza e integra, en un mundo alterado por el enfrentamiento, la polarización y la confusión: una vez más, apelo al espíritu integrador del 28-F", según recoge Europa Press. El presidente dijo: "Desde Andalucía hacemos votos por la paz, la justicia y la libertad".

En el Parlamento de Andalucía, por la mañana, el socialista Juan Espadas reivindicó que las urnas, en los comicios andaluces, sancionen una autonomía en la que Vox no pinte nada. "Hay una fuerza política parlamentaria que no cree en Andalucía y su autogobierno y el presidente de Andalucía no le hace ascos y destaca que ha llegado con normalidad a acuerdos en esta legislatura", dijo Espadas. El secretario general del PSOE de Andalucía manifestó también que este 28F era "agridulce" por el "horror que se vive en Ucrania, donde se machaca la dignidad y soberanía e integridad del país".