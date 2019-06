La Justicia ha reconocido por fin que hubo intimidación en el caso de La Manada: fue una violación y no un caso de abusos sexuales. En un fallo histórico, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revocado este viernes la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), y ha condenado por un delito de agresión sexual a los cinco miembros de La Manada, por violar a una joven de 18 años en julio de 2016, en Pamplona. El fallo es unánime, y recoge los reproches del Alto Tribunal a las instancias anteriores.

Sin embargo, el presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha lamentado este sábado que la sentencia a los miembros de La Manada esté "cargada de condicionantes mediáticos y políticos", entre otros polémicos comentarios.

Iglesias y Montero celebran la sentencia

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias se acordó del #yosítecreo y felicitó al movimiento feminista por lo que considera una "victoria". En la misma línea lo hizo Irene Montero, que añadió que "luchar sirve, mujeres".

Se ha "devuelto un poco de confianza en la justicia"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado esta tarde su agradecimiento "a la sala del Supremo que ha devuelto un poco de confianza en la justicia", después de que el Alto Tribunal haya elevado de 9 a 15 años de prisión la pena contra La Manada al considerar que cometieron delito de violación y no un abuso sexual.

"Gracias a la víctima de La Manada por sobrevivir y resistir por todas. Gracias al movimiento feminista por unirnos bajo el grito #YoSiTeCreo y #SoloSiesSi", ha escrito la alcaldesa en su perfil de twitter. Ada Colau también da las "gracias a la sala del Supremo que ha devuelto un poco de confianza en la justicia porque no es un abuso sino una violación".

"Fue una violación y tenía que tipificarse como tal"



La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha considerado este viernes que la decisión del Tribunal Supremo sobre La Manada supone "una rectificación muy adecuada" porque lo sucedido en este caso "fue una violación y tenía que tipificarse como tal".

Preguntada sobre esta cuestión en Mérida, donde asiste a la inauguración de las II Jornadas Nacionales de Sexología, que se celebran durante dos días, Carcedo ha precisado que la situación a la que sometieron a la víctima con una violación en grupo hacía que la consideración de abuso sexual que dictaminaron dos tribunales anteriores fuese "poco justa y poco atinada". Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se pronunció en Twitter para decir que el fallo reconocía la credibilidad de la víctima. En la misma línea lo hizo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.



Fue una violación. El fallo del Supremo sobre La Manada así lo confirma. Solo sí es sí.

"La sociedad no habría entendido otro desenlace"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido a la sentencia que condena a los miembros de La Manada a 15 años de cárcel para indicar que "la sociedad española no habría entendido otro desenlace".

A través de su cuenta en Twitter, Moreno ha entendido que “un país moderno y maduro, y sus instituciones deben estar a la altura de las aspiraciones de sus ciudadanos, y hoy lo hemos visto”.

Ciudadanos dice que respeta la decisión

Ciudadanos ha mostrado su "respeto" ante la decisión del Tribunal Supremo de elevar a 15 años de cárcel la pena contra los miembros de La Manada por violación, mientras su portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, ha ido más allá al celebrar que "por fin caiga todo el peso de la ley" sobre estos violadores.

La reacción oficial de la formación naranja ante el fallo del Supremo ha sido expresar su "respeto a las sentencias judiciales", según fuentes del partido encabezado por Albert Rivera.

Sin embargo, Arrimadas ha difundido un mensaje personal en su cuenta de Twitter en el que apunta: "En Cs respetamos siempre las decisiones judiciales pero además hoy, como mujer y como demócrata, celebro esta sentencia del Tribunal Supremo y que por fin caiga todo el peso de la ley sobre los violadores de La Manada".

También se ha pronunciado a través de un tuit el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, pero no directamente sobre la sentencia del Supremo, sino respecto a la reacción que ha suscitado en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿Tendría alguna duda, presidente, si le inquirieran sobre su intención de indultar a La Manada? No.



Pero Girauta le matiza con un comentario que vincula esta opinión del presidente con su negativa a aclarar si apoyaría un hipotético indulto del Gobierno tras una supuesta condena a los políticos juzgados por el Tribunal Supremo por el procés.

"¿Tendría alguna duda, presidente, si le inquirieran sobre su intención de indultar a La Manada? No. Pues eso. todas sus resistencias sobre el eventual indulto a los golpistas caen por su propio peso", dice el diputado de Cs.

El abogado estudiará la sentencia para recurrir

Agustín Martínez, el abogado de los miembros de La Manada ha dicho este sábado que estudiará la sentencia del Supremo en la que se basa la condena para plantear un recurso, "no como algunos políticos, que han comentado el fallo sin conocer la sentencia".

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la prisión Sevilla I, donde ha intentado visitar a sus defendidos, aunque no ha podido tramitar a tiempo el permiso para ello, Martínez ha criticado que en este caso "la normalidad brilla por su ausencia", para indicar que "no es normal que te detengan sin comunicar la sentencia, sin un mínimo plazo, que puede ser de 24 horas, 72 o una semana".

Ha defendido en todo momento que ninguno de los cinco miembros de La Manada tenía intención de huir de la justicia, para indicar que las familias están "destrozadas" por este caso".

No se ha pronunciado sobre el traslado de los cinco a otra prisión, que se realizará en los próximos días, pero sí ha entendido que "siempre van a esta relativamente cerca de la ciudad, en función de que así lo prescribe la Ley, salvo que para este caso haya una excepción mas".

Sobre el recurso que puede plantear, ha incidido en que "primero hay que leer la sentencia, sólo tenemos el fallo, y no quiero hacer como muchos políticos han hecho, comentar el fallo sin leer la sentencia".

Ha querido "trasladar a la sociedad el respeto al derecho de defensa", indicando que en este caso ha estado "dentro de los cauces y de la máxima deontología profesional, que en ningún caso he superado", lamentando "esa crítica que he visto frente a mi actuación profesional, que no deja de sorprenderme".

Sobre la posibilidad de que esta sentencia influya en casos similares ya que sus defendidos serán juzgados por unos hechos sucedidos en Pozoblanco (Córdoba), ha indicado que "es un tema totalmente diferente a éste, y no hay que pensar que como les han condenado en Pamplona también hay que condenarles en Pozoblanco".