Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, decía Javier Krahe …

El programa con el que se presentó el PSOE a las elecciones de 2019 decía, cito literal: "trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui". Hombre blanco hablar con lengua de serpiente …

No es ya que el Derecho Internacional y las Naciones Unidas marcara la posición de España. No es ya que el plan de paz de 1991 aceptado por el Polisario, Rabat y Madrid obligaba al ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, marcaran la posición de España como Estado. Es que el propio PSOE lo puso en su programa para presentarse a las elecciones. No es que Sánchez y el PSOE hayan traicionado a Unidas Podemos, es que se han traicionado a sí mismos. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente …

Los que ayer nos decían que había que mandar armas a los civiles ucranianos para defender su derecho a ser nación frente a Putin, hoy nos dicen que los saharauis se deben comer con patatas que Marruecos les niegue como nación y como pueblo. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente …

Es evidente que el PSOE está leyendo la transición geopolítica que vivimos como un reforzamiento de lógica OTAN frente al derecho internacional. Y han decidido que deben estar con los fuertes y que la hipocresía la llevan en el ADN desde Suresnes y no les ha ido tan mal hasta ahora …

Y seguro que están convencidos de que podrán presentarse a las elecciones diciendo "somos la izquierda" y "cuidado que viene Vox". Creo que no deberían olvidarse de que Sánchez ganó las primarias precisamente por no parecerse a todo lo que hoy representa. Es verdad que son estos tiempos de derechización social pero cuidado con un exceso de arrogancia PSOE caoba. En estos tiempos todo va muy deprisa y la suerte y el miedo pueden cambiar en cualquier momento de bando. La derechización social no se combate siendo cada día más hipócrita y más de derechas. Los cínicos a veces se creen más listos que nadie y no se dan cuenta de que están cavando su propia fosa. Bienvenidas y bienvenidos a La Base …