Igea se enfrentará a Arrimadas en las primarias: "Cs peligra si pierde el centro político"

Ya es oficial. Francisco Igea se enfrentará a Inés Arrimadas en las primarias de Ciudadanos: "Habrá candidatura, es evidente, después de lo sucedido ayer y estas semanas", ha confirmado el vicepresidente de Castilla y León ante los periodistas en un acto con afiliados celebrado en Madrid. El dirigente ha advertido de que Ciudadanos "peligra" si "no es capaz de reflexionar sobre sus errores y equivocaciones, Ciudadanos peligra si pierde el centro político".

"Reto a Inés Arrimadas a un debate este jueves antes de que se celebre la votación de compromisarios", ha demandado Igea ante 150 militantes. Afirma querer cambiar una organización que, a su juicio, "está destinada al fracaso porque está destinada al hiperliderazgo".

Igea ha lamentado que Arrimadas "era una buena opción" para dirigir Cs. "Para ser líder en un partido hay que ser también capaz de escuchar, de mover, y de hacer caso a la militancia. Y no de condicionales. Son los militantes quienes deciden modelo. No puedes decirles 'o escogéis mi modelo o no soy la líder'", ha criticado.

El anuncio llega un día antes de que venza el plazo para presentar la lista con la Ejecutiva. "Dijimos que esperaríamos al último día, a ver si eramos capaces de convencer a la candidata de cambiar el modelo. Ayer reiteró que no está dispuesta a admitirlo. Creemos que tiene que haber una candidatura que defienda esa enmienda que se ha votado en agrupaciones".

Su número dos será la actual diputada madrileña, Marta Marbán, pero no ha dado más detalles. La Ejecutiva puede estar conformada por un máximo de 45 personas. Arrimadas también la deberá hacer pública. La candidata ya ha deslizado que será una dirección "muy feminizada" y que le "falta sitio" para integrar a todos sus candidatos.