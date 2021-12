Iglesias y el bulo sobre sus competencias en las residencias: así se alimenta la desinformación desde la televisión

Nada es inocente. La perpetuación de un bulo, aunque este haya sido desmentido, hace que la falacia se instale en el imaginario de la gente. Una estrategia que domina al dedillo la ultraderecha y que ciertos espacios televisivos se encargan de propalar sin apenas verificar.

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, respondía este jueves al programa Aruser@s de La Sexta por emitir como "zasca" el bulo sobre las residencias. En el programa emitido el pasado martes, se hacía referencia a la tertulia política de la Cadena SER en la que Iglesias participa.

En esta, el exministro de Asuntos Exteriores y actual eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo, lo culpaba de ser responsable de las residencias en la crisis de la pandemia. Afirmación que es falsa y que el propio Alberto Reyero —exconsejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad del Gobierno de Ayuso— desmintió en una entrevista con Público. "Decir que Pablo Iglesias tenía las competencias sobre las residencias de mayores es un bulo", dijo el exconsejero de la Comunidad de Madrid.

Iglesias, a través de un tuit ha respondido al programa de La Sexta por difundir este bulo y, además, cortar la respuesta en la que se deja claro que se trata de una afirmación falsa.

"Esta fue la respuesta que no sacaron", dijo el exlíder de Unidas Podemos al compartir la secuencia del vídeo que cortó el programa Aruser@s. En el fragmento del vídeo que no se ve, Iglesias explica a Margallo que las competencias en Sanidad corresponden a las comunidades autónomas: "Hasta el punto de que tuvo que dimitir un consejero de vuestro Gobierno avergonzado de las órdenes directas que se dieron por escrito de no trasladar a los ancianos".

"Entiendo que la gentuza de Vox lo utilice, pero tú eres una persona seria y no puedes usar aquí los bulos de la ultraderecha porque esto es una tertulia de gente seria que se respeta", dijo Iglesias en la tertulia política de la SER.