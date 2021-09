El independentismo quiere aprovechar la Diada para recuperar la fuerza en la calle justo antes de la mesa de diálogo

Un año más, el conjunto de actos organizados para el 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, marcarán el inicio oficioso del curso político catalán, que la próxima semana afrontará la primera gran cita con el retorno — un año y medio después — de la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español para abordar el conflicto político. Un encuentro que despierta recelos, cuando no directamente rechazo, entre buena parte de los partidos y entidades independentistas, hasta el punto de que sólo ERC parece apostar por ella. En un contexto marcado por cuestiones más materiales, como el encarecimiento imparable del precio de la luz y el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat — que genera una fuerte oposición ciudadana y que el Gobierno justo ha anunciado que paraliza—, entidades como la ANC encaran el 11-S con la voluntad de que el independentismo recupere la fuerza en la calle y vuelva a marcar la agenda política.

La manifestación del sábado por la tarde, convocada conjuntamente por la ANC, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència (AMI), volverá al formato centralizado en Barcelona, después de la versión descentralizada del año pasado, cuando se repartió en más de 100 puntos. Aunque la pandemia todavía está bien presente, las menores restricciones de este año apuntan a una recuperación en el número de asistentes -el 2020 se quedaron en 60.000-, aunque en ningún caso se prevé que llegue a las cifras de los momentos álgidos del Procés, cuando las convocatorias superaban con facilidad el millón de personas. La ANC aspira a superar los 100.000 manifestantes. Los actos institucionales, las tradicionales movilizaciones de la Esquerra Independentista o la convocatoria de Òmnium Cultural para el sábado al mediodía con personalidades internacionales son otras de las citas que marcarán la Diada de este 2021.

Presión al Govern

Un año más, con toda seguridad el acto más masivo de la Diada será la manifestación organizada conjuntamente por la ANC y Òmnium Cultural, que arrancará oficialmente a las 17:14h del sábado en la plaza Urquinaona, el espacio que simboliza las principales protestas contra la sentencia del juicio al Procés. La ANC ha apuntado que el ritmo de venta de camisetas es superior al del año pasado, pero inferior al del 2019. En 2020, en una edición marcada por las concentraciones estáticas por las restricciones pandémicas, se sumaron unos 60.000 asistentes, mientras que en 2019 la cifra fue de 600.000. Era la asistencia más baja desde que en 2012 comenzaron las movilizaciones masivas independentistas por el 11-S, si bien la fuerza en la calle recuperaría impulso al cabo de un mes a raíz de las condenas del Supremo a los dirigentes del Procés. Este mismo jueves, las entidades convocantes se mostraron confiadas en superar las 100.000 personas.

La marcha de este Diada bajará por la Via Laietana, girará por el Passeig de Isabel II y continuará por la Avinguda del Marquès de l'Argentera, para terminar delante de la Estació de França, donde se ubicará el escenario en que se harán los parlamentos del acto político, que debería comenzar hacia las 18:30h. Para la ANC, la manifestación tiene que servir para recuperar la movilización popular y para presionar fundamentalmente al Govern para que se logre la independencia esta legislatura. La entidad mantiene su apuesta por la vía unilateral y asegura que la "sociedad civil tiene estar preparada para cuando fracase la vía dialogada".

En este sentido, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, insistió este miércoles en Catalunya Radio que la mesa "fracasará" porque no servirá para conseguir un "referéndum pactado" y añadió que "mientras discutimos sobre algo que tiene escasas posibilidades de éxito, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer y estamos desmovilizando a la gente". Pese al discurso grandilocuente de la ANC, Paluzie ha reconocido que el independentismo "no vive un momento álgido" y, en su opinión, la mesa de diálogo puede "debilitarlo".

Que la confianza en el organismo de negociación entre los dos gobiernos es muy baja para buena parte del independentismo lo constata también las críticas que constantemente le han hecho los dirigentes de JxCat o el hecho de que la CUP haya hecho un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse en contra cuando se produzca la reunión en Barcelona, previsiblemente los días 16 o 17. Para ERC, en cambio, la simple existencia de la mesa es un "éxito" de "todo" el independentismo y reclama acudir a ella "con toda la fuerza posible". Esquerra aspira a hablar de autodeterminación y amnistía, cuestiones que el PSOE no contempla. Falta por ver si la polémica entre los dos gobiernos por la paralización del proyecto de ampliación del Prat tiene algún impacto en el diálogo.

El discurso de la ANC no deja de ser una enmienda a la totalidad a la estrategia que sigue ERC de negociar con el Estado, si bien los republicanos han decidido acudir en masa a la manifestación del sábado, con la presencia del president, Pere Aragonès, y el grueso de sus consellers. También irán los consellers de JxCat.

La Esquerra Independentista mantiene los actos clásicos

La agenda de actos de la Diada cuenta con otras citas ya clásicas, como la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova a primera hora de la mañana o el homenaje a Gustau Muñoz -el joven de 16 años asesinado por la policía el 11-S de 1978-, que se hará a las 10h en la calle Ferran de Barcelona. Lo convoca Arran, la organización juvenil de la Esquerra Independentista, que también se encarga de la manifestación que se hará posteriormente hasta la plaza Comercial de la capital catalana. Ya por la tarde, se hará la tradicional manifestación de la Esquerra Independentista, movimiento del que forma parte la CUP. Arrancará a las seis y media de la tarde en la plaza Urquinaona -como siempre- y acabará también en la plaza Comercial, en el Born. Además, el mismo día el movimiento ha convocado movilizaciones en Girona, Lleida y Reus.

Además de organizar con la ANC la manifestación de la tarde, Òmnium Cultural también se encarga de un acto propio, que se hará a las 12h en el Arc de Triomf. El presidente de la entidad, Jordi Cuixart, asistirá por primera vez en cuatro años, después de haber sido indultado. El acto contará con la presencia de diversas personalidades internacionales "reconocidas en todo el mundo por su lucha por los derechos humanos, civiles y políticos", según ha informado Òmnium, y servirá para hacer visible la represión política al independentismo y "también evidenciará la importancia de la movilización ciudadana en la defensa de los derechos civiles y políticos ".

Homenaje a Pau Casals

Finamente, la Diada contará con la agenda institucional. Govern y Parlament dedicarán los actos de este año al músico Pau Casals y a "su defensa de Catalunya, sus instituciones y la paz". La razón es el 50 aniversario de su discurso en las Naciones Unidas. El acto central se hará a las 22h ante las Cuatro Columnas de Puig i Cadafalch, en Montjuïc, donde varios jóvenes artistas homenajearán al músico del Vendrell y reivindicarán "los valores de paz, justicia, libertad de los pueblos, la cultura catalana y la fraternidad".

Precisamente su ciudad natal ha marcado este jueves por la tarde el inicio de los eventos institucionales del 11-S, con la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro de la Generalitat al activista y economista Arcadi Oliveres, que murió en abril, y a la oceanógrafa Josefina Castellví. El viernes a las 18h será el Parlament quien entregará sus medallas de oro, en este caso a las víctimas de la represión en la "causa general contra el independentismo", que estarán representadas por una veintena de personas. Y el mismo viernes por la noche se emitirá el mensaje institucional del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que a buen seguro abordará la mesa de diálogo y el conflicto político con el Estado.