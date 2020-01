La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha anunciado ante el pleno del Congreso que votará en contra de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pese a que previamente su partido había adelantado que se abstendría.

Más tarde, en su segundo turno, ha ratificado su voto contrario a la investidura de Pedro Sánchez, pero ha asegurado estar dispuesta a apoyar iniciativas positivas para España "esté o no esté" en su partido.

En una dura intervención contra Sánchez y en la que ha criticado también la actitud del líder del PP, Pablo Casado, Oramas ha justificado su voto en contra en que no iba a traicionar a los ciudadanos que la apoyaron en las pasadas elecciones generales ante la "ambición" del candidato a la investidura.

Mario Cabrera: "El voto de Oramas no nos representa"



Coalición Canaria había decidido por unanimidad este viernes su abstención tras descartar votar a favor por considerar "claramente insuficiente" la propuesta de acuerdo que le había remitido el PSOE.

El secretario de CC en Fuerteventura, Mario Cabrera, ha asegurado este sábado que la decisión de Ana Oramas de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez “no representa” al partido al que pertenece la diputada.

Por ello, Cabrera ha pedido a Oramas que rectifique y se abstenga en la segunda votación para "asegurar que el 7 de enero tengamos Gobierno y se acabe con tanta incertidumbre".

La dirigente canaria ha vertido desde la tribuna duras acusaciones contra Sánchez porque ha pactado con quienes "no quieren ser españoles" y pretenden destruirla, y lamentando que, con su investidura, "se está inaugurando la demolición del Estado".

Oramas no cambia de opinión

A su juicio, nunca se había planteado una situación como la actual, "un absurdo -ha dicho- que protagoniza la izquierda constitucional por ambición y que permite la derecha constitucional por egoísmo electoral".

Ha reprochado a Sánchez que quisiera un Gobierno "gratis total" y ahora esté dispuesto a pagar "el mayor precio que nadie pudo imaginar pactando con quienes quieren acabar con la democracia de 1978 y la Monarquía parlamentaria".

"Se arrodilla usted ante el secesionismo, ha negociado con los partidos que declararon unilateralmente la república catalana y está dispuesto a abrir un diálogo bilateral entre España y Cataluña, el mayor triunfo para los secesionistas", ha proseguido. Una actitud que ha considerado una ofensa para el resto de comunidades.

"Usted está dispuesto a traicionar a toda la sociedad española a cambio de un puñado de votos. Lamentable", ha señalado Oramas, quien ha acusado a los socialistas de querer el voto de su partido para "maquillar este desastre" y de tener la "desvergüenza" de ofrecerles cumplir el Estatuto de autonomía y el régimen fiscal canario.De ahí que haya rechazado que se pretenda hacer "chantajes" a los canarios.



En nombre de las personas que confiaron en ella y en su partido en las últimas elecciones y después de haber sido presionada "de todas las maneras posibles para que les traicionara", es cuando ha recalcado que no lo iba a hacer."

No, no y mil veces no. No pienso traicionar a este país ni a sus ciudadanos. No voy a traicionar a Canarias a cambio de que usted cumpla con sus fueros porque están muy por encima de usted. Su ambición de poder es inmensa; lo está demostrando", ha añadido antes de anunciar su voto en contra para no ser su cómplice.

En su crítica a Casado ha lamentado que dijera a otros lo que tenían que hacer mientras él esperaba sentado, una actitud con la que cree que también ha puesto el tacticismo por encima del interés ciudadano y ha pretendido "lavarse las manos".

CC advierte de que actuará ante cualquier indisciplina



En su cuenta de Twitter la formación nacionalista canaria recuerda que esa intención de aplicar posibles medidas disciplinarias contra Oramas se produce "máxime cuando la decisión -abstenerse- ha sido tomada por unanimidad de nuestro máximo órgano".

