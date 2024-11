Irene Montero: "Ojalá el PSOE se haga cargo de los restos de sus operaciones para acabar con Podemos y podamos cooperar"

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha presentado en Madrid este lunes su libro Algo habremos hecho (Navona), en el que cuenta en primera persona su trayectoria política dentro y fuera del Gobierno, desde su militancia en Podemos hasta su salida del Ejecutivo y la ruptura con Sumar.

Durante la presentación, en la que Montero ha estado acompañada por la periodista Joana Bonet, la eurodiputada se ha referido a algunos de los asuntos que trata en el libro, entre los que destacan la decisión de Pablo Iglesias de situar a Yolanda Díaz al frente del espacio de la izquierda alternativa y la relación de Podemos con el PSOE.

La exministra ha recordado "lo que costó" que los socialistas asumieran "una relación de cooperación" con la formación morada y con el espacio en su totalidad para constituir el primer Gobierno de coalición progresista de la historia reciente.

"A pesar de darle mucha caña a la progresía, reconozco muchos espacios en los que nos hemos entendido, hemos pactado y hemos sido leales en los acuerdos. En ese momento les dijimos "queremos coordinarnos con vosotros, no subordinarnos, y ejercer nuestra autonomía política". La operación política de estos años era sustituir a la dirección política por otra dirección sin Podemos que no quiera ejercer el poder", ha explicado.



En este sentido, a su juicio fue un "error" situar a Díaz al frente de este espacio: "Tomamos la decisión porque pensamos que eso ampliaría el espacio electoral para tener más poder para transformar. Y ni se ha ampliado el espacio electoral ni tenemos más poder, hemos entregado el poder", ha asegurado.

"Nuestra tarea es poner a la izquierda en pie"

Montero ha defendido que, pese a que la relación actual entre el PSOE y Podemos no pasa por su mejor momento, uno de los objetivos del partido en el futuro es recuperar la posibilidad de cooperar con los socialistas "porque España necesita una dirección de Estado progresista, plurinacional y feminista".

"Nuestra tarea es poner a la izquierda en pie y llegar aún más lejos. Ojalá el PSOE se haga cargo de los restos de las operaciones para intentar acabar con Podemos y podamos tener una relación de cooperación", ha dicho la eurodiputada.

Montero ha realizado un repaso por algunos de los que a su juicio fueron los momentos más duros durante su participación en el Gobierno en la pasada legislatura, entre los que ha destacado la reforma de la denominada ley del solo sí es sí.

Montero: "España necesita una dirección de Estado progresista, plurinacional y feminista"

"Durante todos esos meses la negociación con el PSOE es leal y no se entera casi nadie de que se está produciendo. Pero hay un momento en el que el presidente se da cuenta de que la ministra de Justicia (Pilar Llop) no va a aceptar otra cosa que no sea volver al esquema de penas anterior, al sistema de la heridita, como ella mismo dijo", ha desvelado.

La dirigente de Podemos ha explicado que el título del libro responde a que "algo habremos hecho es lo que nos dicen a las mujeres para hacernos responsables de la violencia que sufrimos: 'algo habrá hecho'".