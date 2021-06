Irene Montero: "Siempre que se avanza en derechos de gran calado hay contestación, y años después muchos se hacen los despistados"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha felicitado este miércoles por la aprobación en el Consejo de Ministros de la llamada 'ley trans' porque ha asegurado citando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que "esta ley amplia la oportunidad de felicidad de las personas".

Montero ha sido entrevistada por Juan Carlos Monedero en el programa 'En la Frontera' de Público TV y ha reivindicado la importancia de la ley trans porque "si no llegamos todas, no llega ninguna. Da igual que una rompa un techo de cristal o llegue a un ministerio de Igualdad, si todas las mujeres no consiguen despegarse de los suelos pegajosos, da igual que una llegue".

Pese a que Isabel Díaz Ayuso se apropiase del término libertad durante la campaña electoral en Madrid, Montero ha afirmado que "la libertad es un concepto que implica que si no somos libres todos y todas, no lo somos ninguna. Y eso la pandemia también lo ha demostrado".

Y ha puesto en valor que, pese al ruido político que se ha generado en torno a esta ley, el texto y el fondo cuentan con un amplio consenso: "No solo la llevaban los dos partidos de Gobierno en sus programas, en el año 2019 una redacción prácticamente idéntica a la que acabamos de aprobar se aprobó por una unanimidad en el Congreso por todas las fuerzas de la cámara, incluido el PP".

Ha recordado, asimismo, que "hace poco más de un mes se aprobó en Canarias una ley trans que reconoce la libre determinación de la identidad de género y salió por unanimidad, o sea que el PP también la ha votado". Y que a nivel social, "cada vez que se hace una encuesta a nivel estatal o europeo, hasta el 80% está a favor de reconocer los derechos del colectivo trans".

"Siempre que se avanza en derechos de gran calado hay contestación, y años después muchos se hacen los despistados cuando están en la oposición"

Sin embargo, reconoce que "siempre que se avanza en derechos de gran calado hay contestación, y años después muchos se hacen los despistados cuando están en la oposición. No hay nada más que ver al PP cómo mira ahora para otro lado cuando se le recuerda que se opuso en su día a la ley del divorcio o a la del matrimonio igualitario".

Ante los que critican que el texto no cuenta con las necesarias garantías jurídicas, la ministra ha argumentado que "la libre determinación de la identidad de género es absolutamente garantista. Lo que no es garantista con los derechos de las personas trans es pedirle que un psiquiatra acredite que están enfermos o que les obliguemos a hormonarse durante dos años para poder ser reconocidos por las administraciones".

Sobre el punto que concierne a las edades para poder acceder a los derechos recogidos en la ley, Montero ha expuesto que "esta ley cumple con un mandato del Tribunal Constitucional, reconoce el derecho de los niños y los adolescentes a ser escuchados y según una baremación de edad hace posible la libre determinación de género".

Debates en el feminismo y en el Gobierno de coalición

"La sombra de duda que se ha sembrado sobra las personas trans, como si fuera depravadas que fuera a hacer daño a las mujeres, es algo profundamente dañino"

Esta norma ha generado un intenso debate dentro del feminismo entre diferentes corrientes, lo que ha llevado a Montero a pedir disculpas al colectivo trans por ello: "Yo he pedido perdón por ello en el Parlamento a las personas trans por ello". Para Montero, "lo más grave que ha ocurrido en los últimos meses es que se ha cuestionado la propia existencia de estas personas, no solo sus derechos. La sombra de duda que se ha sembrado sobra las personas trans, como si fuera depravadas que fuera a hacer daño a las mujeres, es algo profundamente dañino que nos va a costar tiempo reparar".

Pero también ha reconocido que "la gran mayoría de las feministas estamos en unas claves de construcción muy intergeneracional y con unas prioridades muy claras que son las redistribución de la riqueza y de los cuidados, erradicación de la violencia contra las mujeres y el reconocimiento a la diversidad".​

"El acuerdo al que hemos llegado después de todo el debate que hemos tenido, que ha sido difícil, duro, público y notorio también da cuenta de la fortaleza de este Gobierno de coalición"

También ha sido notorios los desencuentros que se han vivido en el mismo seno del Gobierno de coalición entre las posturas del PSOE y las de Unidas Podemos en torno a la norma. Unas diferencias superadas tras su aprobación, algo que Montero ha puesto en valor. "El acuerdo al que hemos llegado después de todo el debate que hemos tenido, que ha sido difícil, duro, público y notorio también da cuenta de la fortaleza de este Gobierno de coalición y da cuenta de que somos capaces de llegar a acuerdos. Es un acuerdo que amplía horizontes", ha enfatizado.

Con respecto a la situación actual del feminismo, Montero ha hecho hincapié en la importancia de la cuarta ola del feminismo, que arrancó en 2018 con aquella gran manifestación feminista con el lema de 'Si nosotras paramos, para el mundo". Una cuarta ola que revindica que "luchar por un mundo en el que mujeres y hombres seamos iguales, por que la mitad de la población luche por no tener trabajos más precarios, por cobrar los mismos sueldos por hacer los mismos trabajos, por hacer las tareas de cuidados de forma completamente invisible, eso implica una transformación de manera radical de nuestras sociedades".

"A nivel mundial está poniendo en práctica una estrategia que es la violencia política hacia las mujeres"

Unos postulados que son negados sistemáticamente por la extrema derecha, que "a nivel mundial está poniendo en práctica una estrategia que es la violencia política hacia las mujeres". Para Montero, "no se trata de una crítica furibunda. Es el intento de denostarte, humillarte, exponer ante todo el mundo tu vida privada como si fuera lo que te inhabilita para tener ideas o tomar decisiones políticas".

Casado y la Guerra Civil

"Tenemos una derecha que es extrema derecha. Se está condenando a no gobernar en muchísimos años"

Al hilo de lo que hace la extrema derecha, Montero no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar las palabras de Pablo Casado de esta mañana en el Congreso acerca de la Guerra Civil. "Tenemos una derecha que es extrema derecha. Se está condenando a no gobernar en muchísimos años. Nuestro país sigue viviendo en una profunda crisis en la que hay dos pulsiones: una democratizadora y progresista y un grupo de partidos políticos que están más en la extrema derecha y que pelean por la involución democrática", ha comentado.

Ahondando en esta idea, la ministra considera que "su lectura del siglo XX es muy patrimonial, España es suya y las instituciones del Estado son suyas según su visión. Y cuando no están en el poder, los que estamos somos usurpadores e ilegítimos, no tenemos derecho a estar ahí aunque nos haya votado una mayoría. Y eso explica el bloque de órganos como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial".

Más aún, para ella, "es lo que explica también que no pidan perdón por la corrupción porque creen que cogen lo que es suyo por derecho. No se dan cuenta que España es de los españoles y que la soberanía reside en el pueblo".

Violencia machista y bandera arcoíris

En cuanto al aumento significativo de casos de asesinatos machistas en los últimos meses, Montero confiesa que su función "pasa por reconocer que no estamos llegando a tiempo en todos los casos de violencia machista. Tenemos herramientas pioneras en el mundo que permiten salvar vidas pero no estamos llegando a tiempo en muchos casos".

"A la ola de violencia machista que se está produciendo se puede superponer ahora que llega el verano y las fiestas una ola de violencia sexual"

Y ha alertado de que "a la ola de violencia machista que se está produciendo se puede superponer ahora que llega el verano y las fiestas una ola de violencia sexual. El mensaje de que ninguna mujer está sola tiene que llegar a todas las mujeres. Por eso estamos evaluando los protocolos de todas las actuaciones para ver qué está fallando".

También ha avanzado que el ministerio está trabajando para aprobar la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que uno de sus objetivos será "garantizar que todas las mujeres puedan acceder, cerca de su domicilio, a esa interrupción y no tengan que desplazarse a otras comunidades autónomas".

"La actitud de las administraciones no puede ser de una falsa neutralidad"

Por último, ha contestado al Ayuntamiento de Madrid por no querer colocar la bandera del Orgullo en la fachada principal. "La actitud de las administraciones no puede ser de una falsa neutralidad, tiene que ser de un claro compromiso con los derechos humanos. La bandera arcoíris no es una bandera ideológica en el sentido que lo hace la derecha. No, son derechos humanos".

"Detrás de no poner la bandera del orgullo vienen los hechos, vienen las políticas públicas que involucionan, que hacen más rígidos los estereotipos, los roles de género y las funciones sociales que tenemos que cumplir", ha zanjado.